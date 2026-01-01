Despliega Mini QR con una instalación de un solo clic.
Generador de códigos QR autohospedado con colores y estilos personalizados, y exportación a PNG, SVG o ASCII.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Mini QR
Mini QR es un generador de códigos QR autoalojado construido con Vue 3. Va más allá de los códigos básicos en blanco y negro: puedes personalizar patrones de puntos, estilos de esquina, colores y marcos, y luego exportar el resultado como PNG, JPG, SVG o texto ASCII. Un escáner incorporado acepta la entrada de la cámara o la carga de imágenes, y un modo por lotes genera múltiples códigos desde un archivo CSV en una sola pasada.
Alojar Mini QR por tu cuenta significa que tus datos QR —URL, vCards, credenciales de WiFi o cualquier carga útil personalizada— nunca pasan por un servicio de terceros. La aplicación no tiene base de datos ni cuentas, por lo que no hay nada que gestionar después de la implementación.
Funciones clave de Mini QR
Estilo QR personalizado
Ajuste los patrones de puntos, las formas de las esquinas, los colores y los elementos del marco para que coincidan con cualquier marca o estética, mucho más allá de los códigos estándar en blanco y negro.
Múltiples formatos de exportación
Descargue los códigos finalizados como texto PNG, JPG, SVG o ASCII/Unicode, manteniendo la salida compatible con cualquier caso de uso posterior.
Escáner QR integrado
Escanee códigos QR directamente en el navegador a través de la cámara o subiendo una imagen — no se requiere una aplicación o complemento aparte.
Generación de lotes CSV
Cargue un archivo CSV para generar múltiples códigos QR en una sola pasada, útil para etiquetas de productos, boletas de eventos o la impresión de tarjetas de contacto.
Plantillas de datos
Los formularios de entrada predefinidos para URL, correos electrónicos, vCards, credenciales de WiFi y otros formatos comunes hacen que la codificación de datos estructurados sea rápida y sin errores.
¿Por qué ejecutar Mini QR en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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