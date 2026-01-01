Milvus es la base de datos vectorial de código abierto más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar embeddings de alta dimensionalidad generados por modelos de aprendizaje automático. Es compatible con los índices HNSW, IVF y DiskANN, la búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta inferior al milisegundo. Esta plantilla despliega la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz de usuario web Attu para gestión visual.

Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene los embeddings propietarios y los datos sensibles de los usuarios dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costos por consulta de los servicios de bases de datos vectoriales gestionados.