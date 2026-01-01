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Base de datos vectorial de código abierto diseñada para aplicaciones de IA que busca miles de millones de incrustaciones con una latencia de sub-milisegundos.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Milvus

Milvus es la base de datos vectorial de código abierto más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar embeddings de alta dimensionalidad generados por modelos de aprendizaje automático. Es compatible con los índices HNSW, IVF y DiskANN, la búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta inferior al milisegundo. Esta plantilla despliega la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz de usuario web Attu para gestión visual.

Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene los embeddings propietarios y los datos sensibles de los usuarios dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costos por consulta de los servicios de bases de datos vectoriales gestionados.

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Funciones clave de Milvus

Búsqueda a escala de miles de millones

Indexar y consultar miles de millones de vectores con latencia de sub-milisegundos usando índices HNSW, IVF o DiskANN.

Búsqueda Híbrida

Combine vectores densos, vectores dispersos y filtros de metadatos en una sola consulta para una recuperación de IA más precisa.

Infraestructura preparada para RAG

Almacene incrustaciones de documentos y recupere contexto relevante para LLM, impulsando chatbots precisos y sistemas de preguntas y respuestas.

Attu IU web

Administre colecciones, ejecute consultas y monitoree el estado del clúster a través de una consola de administración basada en navegador integrada.

SDKs Multilenguaje

Clientes oficiales para Python, Java, Go y Node.js, además de las API REST y gRPC, se integran con cualquier pila de IA.

¿Por qué ejecutar Milvus en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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