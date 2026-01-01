Microweber es un CMS de cĆ³digo abierto y un constructor de sitios web que le permite ensamblar pĆ”ginas, blogs y tiendas en lĆ­nea arrastrando bloques directamente a la pĆ”gina en vivo ā sin vista previa de administraciĆ³n separada, sin codificaciĆ³n de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, viene con un motor de comercio electrĆ³nico completo, contenido multilingĆ¼e y un sistema de mĆ³dulos que cubre tiendas, galerĆ­as, formularios de contacto y publicaciones de blog de forma predeterminada.

Alojar Microweber en su propio VPS mantiene los archivos de su sitio, los pedidos de clientes y los medios cargados completamente bajo su control, sin tarifas por sitio, sin recortes de transacciones y sin restricciones de plataforma en los temas o mĆ³dulos que puede instalar.