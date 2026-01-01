Implementa Microcks con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Plataforma en incubaciĆ³n de la CNCF para la simulaciĆ³n de API y pruebas de contrato en REST, GraphQL, gRPC y AsyncAPI.
Elige un plan VPS para Microcks
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Microcks
Microcks es una plataforma de cĆ³digo abierto y nativa de la nube para simular y probar APIs a travĆ©s de todos los protocolos principales ā REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automĆ”ticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin esperar a los equipos de backend.
Como proyecto en incubaciĆ³n de la CNCF, Microcks estĆ” diseĆ±ado para la integraciĆ³n CI/CD y se integra naturalmente en los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden acceder.
Funciones clave de Microcks
SimulaciĆ³n de API multiprotocolo
Simule servicios REST, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI desde una Ćŗnica plataforma ā no se necesitan herramientas separadas para cada protocolo.
Pruebas impulsadas por contratos
Importe especificaciones OpenAPI, AsyncAPI, Postman o gRPC y verifique automĆ”ticamente que sus implementaciones cumplan con los contratos acordados en los pipelines de CI/CD.
GeneraciĆ³n de respuesta dinĆ”mica
Utilice plantillas y expresiones en respuestas simuladas para generar datos realistas y variados en lugar de datos fijos estĆ”ticos, mejorando la cobertura de las pruebas.
IntegraciĆ³n de pipeline CI/CD
El soporte nativo para GitHub Actions, Jenkins y Tekton le permite ejecutar pruebas de conformidad automĆ”ticamente en cada commit sin intervenciĆ³n manual.
ImportaciĆ³n de colecciĆ³n de Postman
Reutilice sus colecciones existentes de Postman como definiciones de simulacros y conjuntos de pruebas, protegiendo la inversiĆ³n que su equipo ya ha realizado en la documentaciĆ³n de la API.
ĀæPor quĆ© ejecutar Microcks en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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