Microcks es una plataforma de cĆ³digo abierto y nativa de la nube para simular y probar APIs a travĆ©s de todos los protocolos principales ā REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automĆ”ticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin esperar a los equipos de backend.

Como proyecto en incubaciĆ³n de la CNCF, Microcks estĆ” diseĆ±ado para la integraciĆ³n CI/CD y se integra naturalmente en los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden acceder.