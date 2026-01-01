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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Microcks

Microcks es una plataforma de cĆ³digo abierto y nativa de la nube para simular y probar APIs a travĆ©s de todos los protocolos principales ā REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automĆ”ticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin esperar a los equipos de backend.

Como proyecto en incubaciĆ³n de la CNCF, Microcks estĆ” diseĆ±ado para la integraciĆ³n CI/CD y se integra naturalmente en los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos a los que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden acceder.

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Funciones clave de Microcks

SimulaciĆ³n de API multiprotocolo

Simule servicios REST, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI desde una Ćŗnica plataforma ā no se necesitan herramientas separadas para cada protocolo.

Pruebas impulsadas por contratos

Importe especificaciones OpenAPI, AsyncAPI, Postman o gRPC y verifique automĆ”ticamente que sus implementaciones cumplan con los contratos acordados en los pipelines de CI/CD.

GeneraciĆ³n de respuesta dinĆ”mica

Utilice plantillas y expresiones en respuestas simuladas para generar datos realistas y variados en lugar de datos fijos estĆ”ticos, mejorando la cobertura de las pruebas.

IntegraciĆ³n de pipeline CI/CD

El soporte nativo para GitHub Actions, Jenkins y Tekton le permite ejecutar pruebas de conformidad automĆ”ticamente en cada commit sin intervenciĆ³n manual.

ImportaciĆ³n de colecciĆ³n de Postman

Reutilice sus colecciones existentes de Postman como definiciones de simulacros y conjuntos de pruebas, protegiendo la inversiĆ³n que su equipo ya ha realizado en la documentaciĆ³n de la API.

ĀæPor quĆ© ejecutar Microcks en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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