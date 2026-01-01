Hasta un 70% de descuento en MetaTrader 5

Despliega MetaTrader 5 con una instalación de un solo clic.

Ejecute MetaTrader 5 en un navegador a través de KasmVNC para operar 24/7 en forex y CFD sin necesidad de una máquina Windows dedicada.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega MetaTrader 5 con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para MetaTrader 5

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con MetaTrader 5

MetaTrader 5 es la plataforma de trading minorista más popular del mundo para forex, acciones, futuros, CFDs y criptomonedas, utilizada por millones de traders y soportada por cientos de brókeres en todo el mundo. Esta plantilla ejecuta la versión completa de Windows de MetaTrader 5 dentro de un contenedor Wine-on-Linux, expuesta a través de KasmVNC para que pueda acceder a ella desde cualquier navegador sin instalar el cliente de escritorio localmente.

Alojar MT5 en su propio VPS ofrece a los traders un terminal de trading en línea 24/7 que ejecuta Asesores Expertos (EAs) y suscripciones de copy-trading sin necesidad de mantener un computador de escritorio encendido. La interfaz KasmVNC basada en navegador le permite iniciar sesión desde cualquier lugar —escritorio, tableta o teléfono— sin instalar el cliente propietario de MT5 en cada dispositivo.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MetaTrader 5

EAs siempre activos

Ejecute Asesores Expertos y suscripciones de copy-trading 24/7 sin mantener un equipo de escritorio encendido — su VPS maneja automáticamente los eventos del mercado durante la noche y los fines de semana.

Acceso al navegador

Conéctese a su terminal MT5 desde cualquier dispositivo con un navegador moderno a través de KasmVNC — ya sea un computador de escritorio, una tableta o un teléfono — no se necesita instalación de Windows.

Conecta cualquier corredor

Utilice cualquier bróker de MetaTrader 5 — cientos de ellos son compatibles con MT5, incluyendo IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM y muchos otros en todo el mundo.

Gráficos e indicadores

Gráficos completos de MT5 con indicadores técnicos, profundidad de mercado, análisis de múltiples marcos de tiempo y scripts de indicadores personalizados a través de MQL5.

Comercio algorítmico

MQL5 IDE dentro de la terminal para escribir Asesores Expertos, indicadores personalizados y scripts — además de la integración opcional de Python RPyC para automatización externa.

Configuración persistente

Tu perfil de terminal, plantillas, EAs, indicadores y credenciales de cuenta persisten a través de los reinicios del contenedor mediante un volumen de configuración dedicado.

¿Por qué ejecutar MetaTrader 5 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel web

Desplegar
Blender

Blender

Herramienta de modelado, animación y renderizado 3D accesible desde el navegador

Desplegar
CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móviles

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.