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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con MeshCentral

MeshCentral es una plataforma completa de monitoreo y gestión remota de código abierto que te permite tomar el control de escritorios remotos, ejecutar shells, transferir archivos e inspeccionar la telemetría de dispositivos en máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD desde una única consola web. Agentes ligeros se ejecutan en cada dispositivo gestionado y se conectan salientes a tu servidor MeshCentral, para que puedas acceder a ellos a través de firewalls y NAT sin túneles VPN.

Autoalojar MeshCentral en tu VPS te proporciona un reemplazo privado para TeamViewer o AnyDesk sin tarifas por puesto, sin límites de ancho de banda y sin acceso de terceros a tus sesiones remotas. La plataforma es la tecnología central detrás de Tactical RMM y es implementada por empresas de TI, MSPs y laboratorios caseros para gestionar desde un puñado de dispositivos personales hasta miles de puntos finales de clientes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MeshCentral

Escritorio remoto y consola

Controle máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD a través de una interfaz rápida de escritorio remoto, shell y transferencia de archivos basada en la web — no se requiere instalación de cliente.

Agente ligero

Pequeños agentes nativos se conectan saliendo de cada dispositivo, por lo que MeshCentral funciona a través de firewalls y NAT sin túneles VPN ni puertos de entrada abiertos en los hosts administrados.

Grupos y políticas de dispositivos

Organice los puntos finales en grupos de malla con permisos basados en roles, tareas programadas y acciones masivas para que las flotas grandes sigan siendo manejables.

Autenticación de dos factores

El TOTP integrado, WebAuthn y la 2FA por correo electrónico mantienen la consola de administración segura incluso cuando está expuesta a internet público.

Grabación y auditoría de sesiones

La grabación opcional de sesiones de escritorio remoto, más un registro de auditoría detallado, le permite revisar cada acción realizada por cada administrador.

APIs REST y WebSocket

Las APIs completas le permiten programar la gestión de dispositivos, integrarse con herramientas de gestión de tickets o construir sobre MeshCentral como la base de un RMM personalizado.

¿Por qué ejecutar MeshCentral en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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