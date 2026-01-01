MeshCentral es una plataforma completa de monitoreo y gestión remota de código abierto que te permite tomar el control de escritorios remotos, ejecutar shells, transferir archivos e inspeccionar la telemetría de dispositivos en máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD desde una única consola web. Agentes ligeros se ejecutan en cada dispositivo gestionado y se conectan salientes a tu servidor MeshCentral, para que puedas acceder a ellos a través de firewalls y NAT sin túneles VPN.

Autoalojar MeshCentral en tu VPS te proporciona un reemplazo privado para TeamViewer o AnyDesk sin tarifas por puesto, sin límites de ancho de banda y sin acceso de terceros a tus sesiones remotas. La plataforma es la tecnología central detrás de Tactical RMM y es implementada por empresas de TI, MSPs y laboratorios caseros para gestionar desde un puñado de dispositivos personales hasta miles de puntos finales de clientes.