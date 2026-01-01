Despliega Memgraph con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Base de datos de grafos en memoria de alto rendimiento diseÃ±ada para anÃ¡lisis en tiempo real en datos conectados, flujos de trabajo de IA y pipelines de streaming.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Memgraph
Memgraph es una base de datos de grafos en memoria diseÃ±ada para recorridos en tiempo real en grandes conjuntos de datos interconectados. Es totalmente compatible con Cypher, lo que la convierte en un reemplazo directo para las consultas de Neo4j, mientras ofrece una latencia significativamente menor en cargas de trabajo de streaming y basadas en eventos. La biblioteca MAGE incluida aÃ±ade mÃ¡s de 50 mÃ³dulos de algoritmos de grafos (PageRank, detecciÃ³n de comunidades, rutas mÃ¡s cortas y mÃ¡s) que se ejecutan de forma nativa dentro de la base de datos sin frameworks externos.
Esta implementaciÃ³n combina Memgraph con Memgraph Lab, una interfaz de consulta visual basada en navegador para escribir consultas Cypher, explorar la estructura de grafos y ejecutar experimentos con algoritmos. Ejecutar ambos en su propio VPS le da control total sobre la asignaciÃ³n de memoria, la retenciÃ³n de datos y las polÃticas de acceso, sin precios de nube por nodo ni restricciones de proveedor.
Funciones clave de Memgraph
Rendimiento en memoria
Los datos del grafo se almacenan completamente en la RAM, lo que permite recorridos en sub-milisegundos y respuestas a consultas en tiempo real, incluso en conjuntos de datos profundamente conectados.
Compatibilidad con Cypher
El soporte completo de openCypher significa que las consultas, controladores y herramientas existentes de Neo4j migran con cambios mÃnimos en la sintaxis de la consulta.
Biblioteca de Algoritmos MAGE
MÃ¡s de 50 algoritmos de grafos incorporados â€” PageRank, centralidad de intermediaciÃ³n, detecciÃ³n de comunidades, predicciÃ³n de enlaces â€” se ejecutan como mÃ³dulos de consulta nativos sin pipelines externos.
Interfaz de Usuario del Laboratorio Memgraph
Interfaz visual basada en navegador para escribir y ejecutar consultas Cypher, inspeccionar la topologÃa de grafos y explorar los resultados de algoritmos de forma interactiva.
Ingesta de datos en streaming
Las integraciones nativas de Kafka y Pulsar permiten actualizaciones continuas de grÃ¡ficos a partir de flujos de eventos sin pipelines ETL por lotes ni conectores externos.
GraphRAG y Memoria de IA
La memoria y recuperaciÃ³n estructuradas en grafos aumentan las aplicaciones de LLM con un contexto consciente de las relaciones, lo que permite respuestas mÃ¡s precisas en agentes de IA y chatbots.
Â¿Por quÃ© ejecutar Memgraph en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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