Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de código abierto y de nivel empresarial que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de su organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones de salud, legales, gubernamentales y financieras en todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes basados en metadatos, características que normalmente se encuentran en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por puesto.

Alojar Mayan EDMS en su propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de su infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el completo sistema de permisos le permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o alcances de cumplimiento.