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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Mayan EDMS

Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de código abierto y de nivel empresarial que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de su organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones de salud, legales, gubernamentales y financieras en todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes basados en metadatos, características que normalmente se encuentran en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por puesto.

Alojar Mayan EDMS en su propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de su infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el completo sistema de permisos le permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o alcances de cumplimiento.

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Funciones clave de Mayan EDMS

OCR y búsqueda de texto completo

El OCR integrado extrae texto de PDFs e imágenes escaneados, indexando cada palabra para una búsqueda instantánea de texto completo en toda la biblioteca de documentos.

Flujos de trabajo automatizados

Defina flujos de trabajo de aprobación de múltiples pasos con enrutamiento condicional, revisión paralela y acciones desencadenadas en las transiciones de estado de los documentos.

Permisos basados en roles

El control de acceso granular a nivel de documento, gabinete y tipo de metadatos le permite separar la visibilidad por departamento, cliente o alcance de cumplimiento.

Gabinetes y metadatos

Organice documentos en gabinetes jerárquicos con campos de metadatos personalizados, reglas de archivo inteligentes y filtrado basado en etiquetas para una recuperación rápida.

Historial de versiones y registro de auditoría

Cada carga, edición, comentario y vista se versiona y audita, proporcionando una cadena de custodia completa para el cumplimiento y los requisitos reglamentarios.

API REST e integraciones

Un sistema integral de API REST y webhooks facilita la integración de Mayan con los CRM, ERP y plataformas de firma electrónica existentes.

¿Por qué ejecutar Mayan EDMS en Hostinger?

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