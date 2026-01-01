Despliega Mautic con una instalación de un solo clic.
Plataforma de automatización de marketing de código abierto para campañas de correo electrónico, puntuación de leads e interacción con el cliente multicanal.
Elige un plan VPS para Mautic
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Mautic
Mautic es una plataforma de automatización de marketing completamente de código abierto que brinda a las empresas control total sobre sus campañas, datos de contacto y recorridos del cliente. A diferencia de las herramientas de marketing SaaS que cobran por contacto, Mautic se ejecuta en su propia infraestructura, sin tarifas de plataforma recurrentes, sin compartir datos con terceros y sin dependencia de un proveedor.
Alojar Mautic en un VPS mantiene sus datos de clientes bajo su control directo, algo crítico para los requisitos del GDPR y la soberanía de los datos. Sin precios por contacto, puede escalar sus operaciones de marketing sin penalizaciones de costos, mientras conserva la propiedad total de cada correo electrónico, campaña e interacción con el cliente potencial.
Funciones clave de Mautic
Automatización de campaña de email
Crea campañas de goteo automatizadas y correos masivos con un editor de arrastrar y soltar, personalización dinámica de contenido y pruebas A/B.
Calificación y seguimiento de leads
Califique los contactos basándose en las visitas a la página, las aperturas de correos electrónicos, los envíos de formularios y los eventos personalizados para priorizar el seguimiento en el momento oportuno.
Constructor de campañas visuales
Diseñe recorridos complejos de clientes con múltiples pasos con un editor de flujo de trabajo basado en lienzo que conecta condiciones, acciones y decisiones.
Segmentación de contactos
Segmente contactos dinámicamente utilizando datos de comportamiento, datos demográficos y campos personalizados para dirigirse a la audiencia correcta en cada campaña.
Alcance multicanal
Llegue a los contactos a través de correo electrónico, SMS, notificaciones push y notificaciones web desde una única plataforma con seguimiento unificado de la interacción.
¿Por qué ejecutar Mautic en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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