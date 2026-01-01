Mattermost es una plataforma de colaboración en equipo autoalojada que ofrece mensajería similar a Slack, uso compartido de archivos, llamadas de voz y automatización de flujos de trabajo, sin renunciar al control de sus datos. Diseñado para equipos técnicos y conscientes de la seguridad, es compatible con canales con hilos, más de 800 integraciones, SSO, LDAP y archivo de cumplimiento listo para usar.

Alojar Mattermost en su propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, mantiene todos los mensajes y archivos dentro de su infraestructura y cumple con los requisitos de soberanía de datos comunes en entornos gubernamentales, financieros y de atención médica donde las herramientas exclusivamente en la nube no son aceptables.