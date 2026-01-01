Implementa Matrix Synapse con una instalación de un solo clic.
Servidor de chat descentralizado y cifrado de extremo a extremo para comunicación segura en tiempo real con soporte completo de federación.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Matrix Synapse
Matrix Synapse es el homeserver de referencia para el protocolo de comunicación abierto Matrix, que permite mensajería en tiempo real, llamadas de voz y video, intercambio de archivos y cifrado de extremo a extremo a través de una red federada de servidores. Confiado por gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo, Synapse permite a tus usuarios comunicarse de forma segura manteniendo todos los datos en tu propia infraestructura.
La federación permite que tu servidor se conecte sin problemas con otros servidores Matrix, para que tus usuarios puedan comunicarse con cualquier persona en la red global de Matrix. Con puentes a Slack, Discord, IRC y Telegram, Synapse se integra en los flujos de trabajo de comunicación existentes sin obligar a todos a usar una única plataforma.
Funciones clave de Matrix Synapse
Cifrado de extremo a extremo
Todos los mensajes privados y chats grupales están cifrados por defecto, asegurando que los datos permanezcan privados incluso de los administradores del servidor.
Soporte de federación
Comuníquese con los usuarios en cualquier servidor Matrix en todo el mundo a través de una federación fluida entre servidores.
Puentes de plataforma
Conéctate a Slack, Discord, IRC, Telegram y otras plataformas a través de puentes de protocolo.
Habitaciones y espacios
Organice conversaciones con salas, espacios, hilos, reacciones y edición de mensajes para una comunicación estructurada.
Llamadas de voz y video
Realice llamadas de voz y video VoIP directamente dentro de los clientes de Matrix sin servicios externos.
Integración SSO
Autentique a los usuarios a través de proveedores OIDC, SAML y CAS para el inicio de sesión único empresarial.
¿Por qué ejecutar Matrix Synapse en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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