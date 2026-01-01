Matrix Conduit es un homeserver de Matrix simple, rápido y confiable escrito en Rust. Diseñado como una alternativa ligera a Synapse, se distribuye como un único binario con una base de datos RocksDB incrustada, eliminando la necesidad de PostgreSQL u otros servicios externos y reduciendo drásticamente la huella de recursos necesaria para ejecutar tu propio servidor de chat.

Alojar Conduit en un VPS te da la propiedad total del historial de mensajes, los medios y las claves de cifrado, mientras sigues federando con la red global de Matrix. El cifrado de extremo a extremo está habilitado por defecto, y cualquier cliente estándar de Matrix como Element, FluffyChat o Cinny se conecta de inmediato, para que tu comunidad siga usando las herramientas que ya conoce.