Implementa Matrix Conduit en una instalación de un solo clic.
Servidor doméstico de Matrix ligero basado en Rust para chat seguro y federado con un consumo mínimo de recursos.
Elige un plan VPS para Matrix Conduit
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Matrix Conduit
Matrix Conduit es un homeserver de Matrix simple, rápido y confiable escrito en Rust. Diseñado como una alternativa ligera a Synapse, se distribuye como un único binario con una base de datos RocksDB incrustada, eliminando la necesidad de PostgreSQL u otros servicios externos y reduciendo drásticamente la huella de recursos necesaria para ejecutar tu propio servidor de chat.
Alojar Conduit en un VPS te da la propiedad total del historial de mensajes, los medios y las claves de cifrado, mientras sigues federando con la red global de Matrix. El cifrado de extremo a extremo está habilitado por defecto, y cualquier cliente estándar de Matrix como Element, FluffyChat o Cinny se conecta de inmediato, para que tu comunidad siga usando las herramientas que ya conoce.
Funciones clave de Matrix Conduit
Huella ligera
Un único binario de Rust con un almacén RocksDB incrustado funciona cómodamente en planes VPS pequeños donde Synapse batallaría.
Cifrado de extremo a extremo
Las salas privadas y los mensajes directos están cifrados por defecto para que el contenido de los mensajes permanezca ilegible para cualquier persona que no sean sus destinatarios.
Federación de Matrix
Conéctese con usuarios en cualquier otro servidor de inicio de Matrix en todo el mundo a través del protocolo abierto de Matrix y la red de federación.
Ninguna base de datos externa
Almacena todos los datos en una instancia de RocksDB incrustada, eliminando la complejidad de la configuración, el ajuste y las copias de seguridad de PostgreSQL.
Clientes estándar compatibles
Funciona con Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, y cualquier otro cliente que use la API cliente-servidor de Matrix.
Control de token de registro
Restrinja la creación de nuevas cuentas con un token secreto compartido para que solo las personas que invite puedan registrarse en su servidor.
¿Por qué ejecutar Matrix Conduit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Preguntas y Respuestas de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad