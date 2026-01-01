Marreta es un proxy web autoalojado que obtiene y procesa páginas web para entregar versiones limpias y legibles, despojadas de cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se devuelvan instantáneamente. Las reglas personalizadas por dominio le permiten ajustar con precisión cómo se limpian y renderizan sitios específicos.

Ejecutar Marreta en su propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que usted controla, ningún servicio de lectura de terceros recibe su historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de su servidor.