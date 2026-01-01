Implementa Marreta con instalación de un solo clic.
Proxy de contenido web autoalojado que recupera y limpia artículos para una lectura sin distracciones y sin seguimiento.
Elige un plan VPS para Marreta
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Marreta
Marreta es un proxy web autoalojado que obtiene y procesa páginas web para entregar versiones limpias y legibles, despojadas de cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se devuelvan instantáneamente. Las reglas personalizadas por dominio le permiten ajustar con precisión cómo se limpian y renderizan sitios específicos.
Ejecutar Marreta en su propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que usted controla, ningún servicio de lectura de terceros recibe su historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de su servidor.
Funciones clave de Marreta
Limpieza y Normalización de URL
Elimina parámetros de seguimiento, redireccionamientos y ruido de consulta de las URL antes de la obtención, produciendo enlaces canónicos limpios en todo momento.
Obtención de contenido sin cookies
Recupera páginas sin cookies ni encabezados de identificación, evitando ventanas emergentes de consentimiento de cookies y puertas de acceso basadas en cookies.
Optimización de HTML
Elimina anuncios, scripts, ventanas emergentes y elementos que no son de contenido para ofrecer una versión limpia y de carga rápida de la página.
Caché inteligente
Almacena en caché las páginas procesadas localmente para que las visitas repetidas regresen inmediatamente sin volver a obtener o volver a procesar la página de origen.
Reglas personalizadas por dominio
Aplicar eliminación de CSS específica del sitio, inyección de JavaScript y reglas personalizadas de encabezado o cookies para ajustar la salida para cualquier dominio.
Acceso a la API JSON
Cada URL procesada también está disponible como una respuesta de API JSON, lo que facilita la integración de Marreta en flujos de trabajo de automatización.
¿Por qué ejecutar Marreta en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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