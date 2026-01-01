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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Marimo

Marimo es un cuaderno Python de prÃ³xima generaciÃ³n que elimina los problemas de estado oculto de los cuadernos Jupyter tradicionales. Rastrea automÃ¡ticamente las dependencias entre celdas y re-ejecuta reactivamente las celdas posteriores cuando los valores cambian, por lo que su cuaderno siempre refleja el estado actual de los datos. Los cuadernos se almacenan como archivos .py planos â€” completamente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracciÃ³n (pull requests) y ejecutables como scripts Python estÃ¡ndar o desplegados como aplicaciones web independientes.

Alojar Marimo en su propio VPS le brinda a su equipo un entorno de cuaderno persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor y autenticaciÃ³n basada en tokens para mantener el anÃ¡lisis privado.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Marimo

EjecuciÃ³n Reactiva

Las celdas se vuelven a ejecutar automÃ¡ticamente cuando sus dependencias cambian, eliminando errores de estado obsoleto que hacen que los cuadernos tradicionales no sean confiables.

Formato amigable con Git

Los notebooks se almacenan como archivos Python puros, lo que los hace comparables, revisables en PRs y ejecutables desde la lÃ­nea de comandos.

Soporte SQL Integrado

Consulte bases de datos y dataframes con SQL directamente dentro de los notebooks sin librerÃ­as adicionales ni configuraciÃ³n.

Elementos interactivos de la interfaz de usuario

Agregue deslizadores, listas desplegables, tablas y otros widgets interactivos para convertir cuadernos de anÃ¡lisis en aplicaciones web compartibles.

Editor Moderno

El autocompletado, el formato, el resaltado de errores y un visor de dataframes hacen que escribir y depurar Python sea mÃ¡s rÃ¡pido.

Â¿Por quÃ© ejecutar Marimo en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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