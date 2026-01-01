Marimo es un cuaderno Python de prÃ³xima generaciÃ³n que elimina los problemas de estado oculto de los cuadernos Jupyter tradicionales. Rastrea automÃ¡ticamente las dependencias entre celdas y re-ejecuta reactivamente las celdas posteriores cuando los valores cambian, por lo que su cuaderno siempre refleja el estado actual de los datos. Los cuadernos se almacenan como archivos .py planos â€” completamente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracciÃ³n (pull requests) y ejecutables como scripts Python estÃ¡ndar o desplegados como aplicaciones web independientes.

Alojar Marimo en su propio VPS le brinda a su equipo un entorno de cuaderno persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor y autenticaciÃ³n basada en tokens para mantener el anÃ¡lisis privado.