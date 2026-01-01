Implementa MariaDB con un solo clic.
Base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQL en la que confían millones de implementaciones en todo el mundo.
Elige un plan VPS para MariaDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con MariaDB
MariaDB es una de las bases de datos relacionales más utilizadas en el mundo, creada por los desarrolladores originales de MySQL para que permanezca de código abierto de forma permanente. Ofrece compatibilidad total con ACID, compatibilidad con MySQL, múltiples motores de almacenamiento y características empresariales como Galera Cluster para alta disponibilidad, lo que la convierte en una base sólida para aplicaciones web, plataformas SaaS y cargas de trabajo de datos de cualquier tamaño.
Ejecutar MariaDB en tu propio VPS te brinda recursos de base de datos dedicados, control directo sobre la configuración y el ajuste, y un servidor de base de datos compartido accesible para todas tus aplicaciones, sin la sobrecarga y los precios por recurso de los servicios de bases de datos gestionados.
Funciones clave de MariaDB
Compatibilidad con MySQL
Un reemplazo directo para MySQL significa que las aplicaciones, los controladores y las herramientas existentes funcionan sin cambios en el código.
Transacciones ACID
El soporte transaccional completo con InnoDB asegura la integridad de los datos para aplicaciones que no pueden permitirse un estado inconsistente.
Galera Cluster
Replicación multi-maestro integrada para implementaciones de alta disponibilidad que requieren operaciones de base de datos sin tiempo de inactividad.
Múltiples motores de almacenamiento
Elija entre InnoDB, Aria, ColumnStore y más para adaptar el motor de almacenamiento a cada tipo de carga de trabajo.
JSON & Datos Espaciales
El tipo de datos JSON nativo e índices espaciales soportan modelos de datos de aplicaciones modernos junto con datos relacionales tradicionales.
¿Por qué ejecutar MariaDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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