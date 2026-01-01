Hasta un 70% de descuento en Many Notes

Desplegar Muchas Notas con instalación de un solo clic.

Aplicación de código abierto para tomar notas en Markdown con bóvedas, búsqueda de texto completo y colaboración multiusuario.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Desplegar Muchas Notas con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Many Notes

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Many Notes

Many Notes es una aplicación de toma de notas Markdown autoalojada que te permite organizar tus pensamientos en bóvedas — contenedores flexibles que mantienen los archivos relacionados juntos o separados, según cómo prefieras trabajar. Las notas se almacenan tanto en una base de datos como en el sistema de archivos, lo que te da la propiedad total y la portabilidad de tu contenido sin depender de ningún formato propietario.

Más allá de la toma de notas básica, Many Notes es compatible con múltiples usuarios con autenticación, compartir bóvedas para la colaboración en equipo, transmisión en tiempo real, enlaces inversos y etiquetas para conectar notas relacionadas, y una búsqueda rápida de texto completo impulsada por Typesense. El inicio de sesión OAuth a través de GitHub, Google, GitLab y otros proveedores hace que la gestión de acceso sea flexible tanto para individuos como para equipos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Many Notes

Organización de la bóveda

Agrupe las notas en bóvedas separadas o mantenga todo en una sola — cada bóveda es un directorio portátil que le da control total sobre la estructura de sus archivos.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda rápida y tolerante a errores tipográficos, impulsada por Typesense, le permite encontrar cualquier nota al instante en todas sus bóvedas.

Colaboración multiusuario

Invita a otros usuarios registrados a acceder a tus bóvedas y a colaborar en notas en tiempo real con interfaces que se actualizan en vivo.

Soporte para inicio de sesión OAuth

Autentíquese con GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack y otros proveedores OAuth para una gestión de acceso flexible y sin contraseña.

Editor de Markdown enriquecido

Editor avanzado con guardado automático, plantillas, enlaces de retroceso, etiquetas y exportación a PDF mantiene tu flujo de trabajo de escritura ininterrumpido.

App web progresiva

Instala Many Notes como una PWA para una experiencia similar a una aplicación nativa en computadoras de escritorio y dispositivos móviles, incluyendo navegación sin conexión.

¿Por qué ejecutar Many Notes en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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