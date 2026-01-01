MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de problemas de cÃ³digo abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de caracterÃ­sticas y coordinar el trabajo en mÃºltiples proyectos. Construido en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrÃ³nico, se centra en la disciplina de la gestiÃ³n de problemas sin la complejidad de las suites completas de gestiÃ³n de proyectos.

Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y las discusiones internas en una infraestructura que usted controla â€” esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducciÃ³n, datos de clientes o cÃ³digo propietario. Esta implementaciÃ³n incluye MariaDB para un historial de problemas duradero y elimina los costos de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de problemas comerciales.