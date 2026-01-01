Implementa MantisBT con instalaciÃ³n de un solo clic.
Rastreador de errores de cÃ³digo abierto para equipos de software para registrar defectos, gestionar solicitudes de funciones y coordinar los flujos de trabajo de los proyectos.
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Todo lo que puedes crear con MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) es un rastreador de problemas de cÃ³digo abierto de larga trayectoria, escrito en PHP, utilizado por equipos de software para registrar errores, gestionar solicitudes de caracterÃsticas y coordinar el trabajo en mÃºltiples proyectos. Construido en torno a flujos de trabajo personalizables, permisos granulares por proyecto y notificaciones por correo electrÃ³nico, se centra en la disciplina de la gestiÃ³n de problemas sin la complejidad de las suites completas de gestiÃ³n de proyectos.
Alojar MantisBT por cuenta propia mantiene los defectos reportados, los archivos adjuntos y las discusiones internas en una infraestructura que usted controla â€” esencial para organizaciones cuyos informes de errores contienen pasos de reproducciÃ³n, datos de clientes o cÃ³digo propietario. Esta implementaciÃ³n incluye MariaDB para un historial de problemas duradero y elimina los costos de licencia por usuario que cobran muchos rastreadores de problemas comerciales.
Funciones clave de MantisBT
Flujos de trabajo personalizables
Defina las transiciones de estado, los estados de resoluciÃ³n y las reglas de acceso por proyecto para que el rastreador refleje cÃ³mo cada equipo realmente mueve el trabajo desde el informe hasta la resoluciÃ³n.
Permisos granulares
El control de acceso basado en roles a nivel de proyecto, categorÃa y campo mantiene los asuntos delicados visibles solo para las personas que necesitan verlos.
Notificaciones de correo
Las reglas de correo electrÃ³nico configurables notifican a los reporteros, encargados y observadores a medida que los problemas cambian de estado, asegurando que ningÃºn defecto o solicitud de caracterÃstica pase desapercibido.
Campos y filtros personalizados
Agregue campos personalizados arbitrarios a los problemas y guarde filtros complejos como vistas con nombre para clasificar miles de informes sin perder el contexto.
Arquitectura de plugins
Un extenso ecosistema de plugins extiende MantisBT con integraciÃ³n de control de cÃ³digo fuente, mÃ©todos de autenticaciÃ³n adicionales y complementos de informes.
APIs REST y SOAP
Tanto las interfaces REST como SOAP le permiten programar la creaciÃ³n de incidencias, automatizar la clasificaciÃ³n e integrar el rastreador con pipelines de CI o herramientas externas.
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