Implementa Manticore Search con instalación de un solo clic.
Base de datos de búsqueda de código abierto de alto rendimiento con búsqueda de texto completo, búsqueda vectorial y compatibilidad con el protocolo MySQL.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Manticore Search
Manticore Search es una potente base de datos de código abierto diseñada específicamente para búsquedas. Creada en 2017 como una continuación del proyecto Sphinx Search, combina búsqueda de texto completo, búsqueda de similitud vectorial y análisis en tiempo real en un solo motor, accesible a través del familiar protocolo MySQL o una API HTTP JSON.
A diferencia de Elasticsearch, Manticore está escrito en C++ y requiere recursos mínimos mientras ofrece un excelente rendimiento de consulta en miles de millones de documentos. El autoalojamiento en su propio VPS le da control total sobre su infraestructura de búsqueda: sin tarifas por consulta, sin dependencia de proveedor y sin sobrecarga de JVM.
Funciones clave de Manticore Search
Búsqueda de texto completo
Más de 20 operadores de búsqueda, incluyendo búsqueda difusa, derivación y lematización, para una recuperación precisa de texto completo en grandes colecciones de documentos.
MySQL compatible
Conéctese usando cualquier cliente MySQL, ORM o herramienta de BI — no se requiere un nuevo SDK, y las herramientas existentes basadas en MySQL funcionan de inmediato.
Búsqueda vectorial
El índice vectorial HNSW integrado permite la búsqueda de similitud semántica y consultas híbridas de palabras clave + vectores sin una base de datos vectorial separada.
Indexación en tiempo real
Los documentos se vuelven buscables inmediatamente después de su inserción, sin demoras en la reconstrucción del índice, manteniendo los resultados actualizados en conjuntos de datos de rápido movimiento.
Almacenamiento columnar
El formato columnar acelera el análisis, las agregaciones y la búsqueda facetada en grandes conjuntos de datos con baja sobrecarga de memoria.
¿Por qué ejecutar Manticore Search en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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