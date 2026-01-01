Implementa Maintenant con un solo clic.
Monitoreo de Docker y Kubernetes sin configuraciÃ³n con estado de contenedores, verificaciones de puntos finales, certificados y una pÃ¡gina de estado pÃºblica.
Elige un plan VPS para Maintenant
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Maintenant
Maintenant es una herramienta de monitoreo unificado de cÃ³digo abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Implemente un solo contenedor y este autodescubrirÃ¡ cada carga de trabajo en su host, rastreando el estado del contenedor, el uso de recursos, los puntos finales HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imÃ¡genes y los riesgos de seguridad de red desde un panel impulsado por Go.
DiseÃ±ado para autoalojadores y equipos pequeÃ±os, Maintenant se distribuye como un Ãºnico binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un remitente de registros. Se distribuye deliberadamente sin autenticaciÃ³n incorporada y estÃ¡ diseÃ±ado para ubicarse detrÃ¡s de su proxy inverso existente, para que mantenga una capa de identidad en toda su pila mientras posee cada mÃ©trica, lÃnea de registro y alerta sin precios por host o por mÃ©trica.
Funciones clave de Maintenant
Autodescubrimiento de contenedores
Detecta cada contenedor Docker y carga de trabajo de Kubernetes en el momento en que se inicia, con cambios de estado, bucles de reinicio y transmisiÃ³n de registros incluida.
Chequeos de punto final y latido
Define monitores de latido HTTP, TCP y cron a travÃ©s de etiquetas de Docker con umbrales de fallo y recuperaciÃ³n configurables.
Seguimiento de certificados TLS
Importa automÃ¡ticamente certificados desde puntos finales HTTPS monitoreados y alerta a los 30, 14, 7, 3 y 1 dÃa antes del vencimiento.
MÃ©tricas de recursos
Muestra grÃ¡ficos en tiempo real de CPU, memoria, red y E/S de disco por contenedor con alertas de umbral amortiguadas para mantener el ruido bajo.
Actualizar inteligencia
Escanea registros OCI para comparar resÃºmenes de imÃ¡genes y que sepas exactamente quÃ© cargas de trabajo tienen versiones mÃ¡s recientes esperando.
PÃ¡gina de estado pÃºblica
Agrega la gravedad de los monitores en una pÃ¡gina de estado en tiempo real impulsada por eventos enviados por el servidor para clientes y compaÃ±eros de equipo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Maintenant en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.