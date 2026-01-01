Maintenant es una herramienta de monitoreo unificado de cÃ³digo abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Implemente un solo contenedor y este autodescubrirÃ¡ cada carga de trabajo en su host, rastreando el estado del contenedor, el uso de recursos, los puntos finales HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imÃ¡genes y los riesgos de seguridad de red desde un panel impulsado por Go.

DiseÃ±ado para autoalojadores y equipos pequeÃ±os, Maintenant se distribuye como un Ãºnico binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un remitente de registros. Se distribuye deliberadamente sin autenticaciÃ³n incorporada y estÃ¡ diseÃ±ado para ubicarse detrÃ¡s de su proxy inverso existente, para que mantenga una capa de identidad en toda su pila mientras posee cada mÃ©trica, lÃ­nea de registro y alerta sin precios por host o por mÃ©trica.