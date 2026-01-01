Mailpit es una herramienta de código abierto para probar y depurar correos electrónicos, diseñada para desarrolladores. Ejecuta un servidor SMTP integrado que intercepta todos los correos electrónicos salientes de tus aplicaciones y muestra los mensajes capturados en una bandeja de entrada web limpia y con capacidad de búsqueda, sin enviar nunca correos a destinatarios reales. Esto hace que sea seguro probar flujos de notificación por correo electrónico, iterar en plantillas de correo electrónico y verificar configuraciones SMTP en entornos de desarrollo y staging.

Mailpit es el reemplazo moderno y activamente mantenido de MailHog (que ya no recibe mantenimiento). Se distribuye como un único binario ligero con un almacén de mensajes rápido respaldado por SQLite, búsqueda de texto completo, renderizado de correos electrónicos HTML, una API REST y autenticación SMTP y de interfaz de usuario opcional, todo con una huella de memoria insignificante.