Implementa Mailpit con 1 clic.
Herramienta ligera para pruebas de correo electrónico que captura mensajes SMTP y los muestra en una bandeja de entrada basada en navegador.
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Todo lo que puedes crear con Mailpit
Mailpit es una herramienta de código abierto para probar y depurar correos electrónicos, diseñada para desarrolladores. Ejecuta un servidor SMTP integrado que intercepta todos los correos electrónicos salientes de tus aplicaciones y muestra los mensajes capturados en una bandeja de entrada web limpia y con capacidad de búsqueda, sin enviar nunca correos a destinatarios reales. Esto hace que sea seguro probar flujos de notificación por correo electrónico, iterar en plantillas de correo electrónico y verificar configuraciones SMTP en entornos de desarrollo y staging.
Mailpit es el reemplazo moderno y activamente mantenido de MailHog (que ya no recibe mantenimiento). Se distribuye como un único binario ligero con un almacén de mensajes rápido respaldado por SQLite, búsqueda de texto completo, renderizado de correos electrónicos HTML, una API REST y autenticación SMTP y de interfaz de usuario opcional, todo con una huella de memoria insignificante.
Funciones clave de Mailpit
Captura de correo electrónico SMTP
Actúa como un servidor SMTP sustituto que intercepta el correo saliente de cualquier aplicación, evitando la entrega accidental a direcciones de correo electrónico reales durante el desarrollo.
Bandeja de entrada desde el navegador
Vea, busque e inspeccione todos los mensajes capturados en una UI web responsiva con renderizado HTML completo, vista de código fuente y un diseño optimizado para dispositivos móviles.
Acceso a la API REST
Consultar, eliminar y gestionar mensajes programáticamente a través de una API REST documentada, lo que permite la integración con suites de pruebas automatizadas y pipelines de CI/CD.
Búsqueda de texto completo
Busque en los asuntos, direcciones de remitente y destinatario, y cuerpo del mensaje para localizar rápidamente correos electrónicos específicos durante las pruebas.
Etiquetado de mensajes
Etiquete automáticamente los mensajes por tipo — HTML, archivos adjuntos, imágenes en línea — para un filtrado visual rápido en grandes volúmenes de correos electrónicos de prueba.
¿Por qué ejecutar Mailpit en Hostinger?
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