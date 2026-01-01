Mage AI es una plataforma de canalizaciÃ³n de datos de prÃ³xima generaciÃ³n que combina un entorno de desarrollo estilo cuaderno con orquestaciÃ³n de nivel de producciÃ³n. Los ingenieros y analistas de datos construyen canalizaciones ETL usando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental, luego los programan y monitorean a escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorÃ­a de las configuraciones de pila de datos.

Alojar Mage AI en tu VPS mantiene los datos de producciÃ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciÃ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciÃ³n dedicado que se escala con sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.