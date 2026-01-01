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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Mage AI

Mage AI es una plataforma de canalizaciÃ³n de datos de prÃ³xima generaciÃ³n que combina un entorno de desarrollo estilo cuaderno con orquestaciÃ³n de nivel de producciÃ³n. Los ingenieros y analistas de datos construyen canalizaciones ETL usando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental, luego los programan y monitorean a escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorÃ­a de las configuraciones de pila de datos.

Alojar Mage AI en tu VPS mantiene los datos de producciÃ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciÃ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciÃ³n dedicado que se escala con sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.

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Funciones clave de Mage AI

Desarrollo estilo cuaderno

Construya y pruebe bloques de pipeline interactivamente en un IDE de navegador antes de promocionarlos a ejecuciones de producciÃ³n programadas.

Soporte para Python, SQL y R

Escriba la lÃ³gica de transformaciÃ³n en el lenguaje que su equipo ya utiliza, mezclando bloques de Python y SQL en el mismo pipeline.

OrquestaciÃ³n Integrada

Programe pipelines, defina dependencias entre tareas y monitoree las ejecuciones desde un panel de orquestaciÃ³n unificado.

Integraciones Amplias

ConÃ©ctese a bases de datos, almacenes de datos, almacenamiento en la nube y API con conectores preconstruidos que cubren la mayorÃ­a de las herramientas de la pila de datos.

IntegraciÃ³n Git

CÃ³digo de pipeline con control de versiones y soporte nativo de Git para desarrollo colaborativo y seguimiento de cambios.

Â¿Por quÃ© ejecutar Mage AI en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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