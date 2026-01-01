Implementa Mage AI con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma moderna de canalizaciÃ³n de datos para crear, ejecutar y gestionar flujos de trabajo ETL con Python, SQL y R.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Mage AI
Mage AI es una plataforma de canalizaciÃ³n de datos de prÃ³xima generaciÃ³n que combina un entorno de desarrollo estilo cuaderno con orquestaciÃ³n de nivel de producciÃ³n. Los ingenieros y analistas de datos construyen canalizaciones ETL usando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental, luego los programan y monitorean a escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorÃa de las configuraciones de pila de datos.
Alojar Mage AI en tu VPS mantiene los datos de producciÃ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciÃ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciÃ³n dedicado que se escala con sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.
Funciones clave de Mage AI
Desarrollo estilo cuaderno
Construya y pruebe bloques de pipeline interactivamente en un IDE de navegador antes de promocionarlos a ejecuciones de producciÃ³n programadas.
Soporte para Python, SQL y R
Escriba la lÃ³gica de transformaciÃ³n en el lenguaje que su equipo ya utiliza, mezclando bloques de Python y SQL en el mismo pipeline.
OrquestaciÃ³n Integrada
Programe pipelines, defina dependencias entre tareas y monitoree las ejecuciones desde un panel de orquestaciÃ³n unificado.
Integraciones Amplias
ConÃ©ctese a bases de datos, almacenes de datos, almacenamiento en la nube y API con conectores preconstruidos que cubren la mayorÃa de las herramientas de la pila de datos.
IntegraciÃ³n Git
CÃ³digo de pipeline con control de versiones y soporte nativo de Git para desarrollo colaborativo y seguimiento de cambios.
Â¿Por quÃ© ejecutar Mage AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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