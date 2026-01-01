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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
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Centros de datos en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Locust

Locust es una herramienta de prueba de carga de cÃ³digo abierto basada en Python que permite a los equipos de ingenierÃ­a definir el comportamiento del usuario en cÃ³digo Python simple y reproducir millones de solicitudes simultÃ¡neas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas con interfaz grÃ¡fica (GUI) primero, los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisiÃ³n, parametrizaciÃ³n e integraciÃ³n de las pruebas en los pipelines de CI/CD.

La interfaz de usuario web incorporada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y le permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en su propio VPS mantiene el trÃ¡fico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y le permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Locust

Python Locustfiles

Escriba escenarios de prueba como clases Python simples con acceso completo a la biblioteca estÃ¡ndar y a paquetes de terceros, lo que permite el control de versiones y la integraciÃ³n de CI.

Panel de control web en tiempo real

Monitoree las solicitudes por segundo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de fallo en vivo en su navegador, y ajuste el nÃºmero de usuarios concurrentes sin detener la prueba.

GeneraciÃ³n de Carga Distribuida

Agregue nodos de trabajador para coordinar la carga de mÃºltiples mÃ¡quinas, escalando a millones de usuarios concurrentes con estadÃ­sticas agregadas recopiladas centralmente.

Cualquier Soporte de Protocolo

Pruebe API REST, WebSockets, gRPC y protocolos TCP personalizados extendiendo la clase base User con cualquier librerÃ­a de Python.

Modo CI Headless

Ejecute pruebas de forma no interactiva con umbrales de aprobaciÃ³n/falla configurables en las tasas de falla y latencia para controlar automÃ¡ticamente las implementaciones en su pipeline.

Â¿Por quÃ© ejecutar Locust en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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Martin K
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