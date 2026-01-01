Locust es una herramienta de prueba de carga de cÃ³digo abierto basada en Python que permite a los equipos de ingenierÃ­a definir el comportamiento del usuario en cÃ³digo Python simple y reproducir millones de solicitudes simultÃ¡neas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas con interfaz grÃ¡fica (GUI) primero, los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisiÃ³n, parametrizaciÃ³n e integraciÃ³n de las pruebas en los pipelines de CI/CD.

La interfaz de usuario web incorporada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y le permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en su propio VPS mantiene el trÃ¡fico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y le permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.