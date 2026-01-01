Implementa Locust con un solo clic.
Framework de pruebas de carga programable en Python para simular usuarios concurrentes con un panel web en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con Locust
Locust es una herramienta de prueba de carga de cÃ³digo abierto basada en Python que permite a los equipos de ingenierÃa definir el comportamiento del usuario en cÃ³digo Python simple y reproducir millones de solicitudes simultÃ¡neas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas con interfaz grÃ¡fica (GUI) primero, los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisiÃ³n, parametrizaciÃ³n e integraciÃ³n de las pruebas en los pipelines de CI/CD.
La interfaz de usuario web incorporada muestra el rendimiento en vivo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y le permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Alojar Locust en su propio VPS mantiene el trÃ¡fico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y le permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.
Funciones clave de Locust
Python Locustfiles
Escriba escenarios de prueba como clases Python simples con acceso completo a la biblioteca estÃ¡ndar y a paquetes de terceros, lo que permite el control de versiones y la integraciÃ³n de CI.
Panel de control web en tiempo real
Monitoree las solicitudes por segundo, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de fallo en vivo en su navegador, y ajuste el nÃºmero de usuarios concurrentes sin detener la prueba.
GeneraciÃ³n de Carga Distribuida
Agregue nodos de trabajador para coordinar la carga de mÃºltiples mÃ¡quinas, escalando a millones de usuarios concurrentes con estadÃsticas agregadas recopiladas centralmente.
Cualquier Soporte de Protocolo
Pruebe API REST, WebSockets, gRPC y protocolos TCP personalizados extendiendo la clase base User con cualquier librerÃa de Python.
Modo CI Headless
Ejecute pruebas de forma no interactiva con umbrales de aprobaciÃ³n/falla configurables en las tasas de falla y latencia para controlar automÃ¡ticamente las implementaciones en su pipeline.
Â¿Por quÃ© ejecutar Locust en Hostinger?
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