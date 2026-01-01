LNbits es un sistema de billetera y cuentas de Bitcoin Lightning Network de cĆ³digo abierto y gratuito que convierte cualquier backend Lightning compatible en una plataforma multiusuario. En lugar de operar una billetera de un solo nodo, LNbits le permite aprovisionar sub-billeteras ilimitadas, cada una con sus propias claves API, saldo y controles de acceso, ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren botes de propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y mĆ”s. Alojar LNbits en su propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo su control, sin custodio de terceros ni tarifas por transacciĆ³n.