Livebook es una aplicación web de código abierto para escribir cuadernos Elixir colaborativos y reproducibles. Diseñada específicamente para el ecosistema BEAM, combina la ejecución de código en tiempo real, visualizaciones de datos enriquecidas y edición multiusuario en tiempo real en una única interfaz basada en navegador. A diferencia de los entornos de cuadernos de propósito general, Livebook está profundamente integrado con el modelo de concurrencia de Elixir y produce cuadernos diseñados para ejecutarse de forma idéntica en diferentes sesiones y máquinas.

Autoalojar Livebook en un VPS mantiene tus cuadernos, pipelines de datos y experimentos de aprendizaje automático en una infraestructura que tú controlas, sin límites de tamaño de cuaderno, sin tarifas de uso y sin que ningún servicio en la nube de terceros maneje tu código o tus datos.