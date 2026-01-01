Hasta un 70% de descuento en Linkwarden

Despliega Linkwarden con instalación de un solo clic.

Gestor de marcadores colaborativo que archiva capturas completas de páginas web para que los enlaces guardados nunca se pierdan.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Linkwarden con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Linkwarden

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Linkwarden

Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado que resuelve la caducidad de enlaces archivando automáticamente instantáneas de páginas completas — incluyendo imágenes y formato — en el momento en que guardas un enlace. Tus marcadores permanecen legibles años después, independientemente de lo que le ocurra a la URL original. Las colecciones, etiquetas, resaltados y anotaciones te permiten construir bases de conocimiento estructuradas en lugar de listas planas de enlaces.

Alojar Linkwarden por tu cuenta te brinda archivado ilimitado, limitado únicamente por el almacenamiento de tu VPS, privacidad total sobre tus patrones de navegación y ningún riesgo de perder años de marcadores curados debido a que un servicio en la nube cierre o cambie su modelo de precios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Linkwarden

Archivado de página completa

Captura automáticamente instantáneas completas de la página con imágenes para que el contenido guardado en favoritos se conserve incluso cuando los sitios originales dejan de estar disponibles.

Colecciones y Etiquetas

Organice los marcadores en colecciones con nombre, con etiquetas personalizadas y anotaciones para bases de conocimiento estructuradas y con capacidad de búsqueda.

Colaboración multiusuario

Comparte colecciones con tus compañeros de equipo y controla el acceso con permisos por usuario para la investigación en equipo y el intercambio de conocimientos.

Búsqueda de texto completo

Busca en el contenido de páginas archivadas, títulos, descripciones y anotaciones para encontrar cualquier cosa en tu colección al instante.

Extensiones del navegador

Guarde páginas directamente desde Chrome o Firefox con un solo clic, con la extensión capturando el contenido antes de que desaparezca.

¿Por qué ejecutar Linkwarden en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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