Implementa LimeSurvey con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma profesional de encuestas en lÃnea para crear cuestionarios y recolectar datos.
Elige un plan VPS para LimeSurvey
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con LimeSurvey
LimeSurvey es una plataforma de encuestas de cÃ³digo abierto lÃder que permite a investigadores, empresas e instituciones crear cuestionarios online profesionales. Es compatible con mÃ¡s de 80 idiomas, lÃ³gica de ramificaciÃ³n avanzada, gestiÃ³n de participantes y opciones completas de exportaciÃ³n de datos, incluyendo formatos SPSS y Excel.
Gracias a sus extensos tipos de preguntas, temas personalizados y arquitectura de plugins, LimeSurvey ofrece capacidades de encuestas de nivel empresarial sin tarifas de suscripciÃ³n. Esta plantilla incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable, Redis para una gestiÃ³n rÃ¡pida de sesiones y enrutamiento HTTPS de Traefik para envÃos seguros de encuestas.
Funciones clave de LimeSurvey
Tipos de Pregunta Avanzados
Elija entre mÃ¡s de 28 tipos de preguntas, incluyendo preguntas de matriz, clasificaciÃ³n, carga de archivos y basadas en ecuaciones, para cualquier escenario de encuesta.
LÃ³gica de ramificaciÃ³n
Cree encuestas dinÃ¡micas que muestren u oculten preguntas basadas en respuestas anteriores utilizando un potente gestor de expresiones.
Encuestas multilingÃ¼es
Cree encuestas en mÃ¡s de 80 idiomas con soporte automÃ¡tico de texto de derecha a izquierda para una recopilaciÃ³n de datos verdaderamente global.
ExportaciÃ³n y AnÃ¡lisis de Datos
Exporte los resultados a formatos SPSS, R, Excel y CSV con estadÃsticas, grÃ¡ficos y herramientas de tabulaciÃ³n cruzada incorporados.
GestiÃ³n de participantes
Rastree a los encuestados con acceso basado en tokens, envÃe recordatorios y controle las cuotas para una administraciÃ³n precisa de la encuesta.
Â¿Por quÃ© ejecutar LimeSurvey en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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