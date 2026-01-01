Hasta un 70% de descuento en LimeSurvey

Implementa LimeSurvey con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Plataforma profesional de encuestas en lÃ­nea para crear cuestionarios y recolectar datos.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa LimeSurvey con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para LimeSurvey

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con LimeSurvey

LimeSurvey es una plataforma de encuestas de cÃ³digo abierto lÃ­der que permite a investigadores, empresas e instituciones crear cuestionarios online profesionales. Es compatible con mÃ¡s de 80 idiomas, lÃ³gica de ramificaciÃ³n avanzada, gestiÃ³n de participantes y opciones completas de exportaciÃ³n de datos, incluyendo formatos SPSS y Excel.

Gracias a sus extensos tipos de preguntas, temas personalizados y arquitectura de plugins, LimeSurvey ofrece capacidades de encuestas de nivel empresarial sin tarifas de suscripciÃ³n. Esta plantilla incluye MariaDB para un almacenamiento de datos fiable, Redis para una gestiÃ³n rÃ¡pida de sesiones y enrutamiento HTTPS de Traefik para envÃ­os seguros de encuestas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LimeSurvey

Tipos de Pregunta Avanzados

Elija entre mÃ¡s de 28 tipos de preguntas, incluyendo preguntas de matriz, clasificaciÃ³n, carga de archivos y basadas en ecuaciones, para cualquier escenario de encuesta.

LÃ³gica de ramificaciÃ³n

Cree encuestas dinÃ¡micas que muestren u oculten preguntas basadas en respuestas anteriores utilizando un potente gestor de expresiones.

Encuestas multilingÃ¼es

Cree encuestas en mÃ¡s de 80 idiomas con soporte automÃ¡tico de texto de derecha a izquierda para una recopilaciÃ³n de datos verdaderamente global.

ExportaciÃ³n y AnÃ¡lisis de Datos

Exporte los resultados a formatos SPSS, R, Excel y CSV con estadÃ­sticas, grÃ¡ficos y herramientas de tabulaciÃ³n cruzada incorporados.

GestiÃ³n de participantes

Rastree a los encuestados con acceso basado en tokens, envÃ­e recordatorios y controle las cuotas para una administraciÃ³n precisa de la encuesta.

Â¿Por quÃ© ejecutar LimeSurvey en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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