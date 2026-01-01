LibreNMS es un sistema de monitoreo de red con todas las funciones y licencia GPL que auto-descubre toda su infraestructura a travÃ©s de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP. Soporta miles de modelos de dispositivos de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet y muchos mÃ¡s de forma predeterminada, ofreciÃ©ndole grÃ¡ficos de trÃ¡fico por puerto, alertas y mapeo de topologÃ­a sin tarifas de licencia por dispositivo.

Alojar LibreNMS en su propio VPS mantiene la telemetrÃ­a de infraestructura sensible en hardware que usted controla, sin huella de agente en los dispositivos monitoreados. Esta implementaciÃ³n agrupa LibreNMS con MariaDB, Redis y un contenedor de despachador de sondeo dedicado para que el sondeo y las alertas sigan funcionando de forma fiable junto con la interfaz de usuario web.