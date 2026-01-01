LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida las conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para el equipo. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para la asignación, priorización, seguimiento de SLA, respuestas predefinidas y encuestas de satisfacción del cliente.

El autoalojamiento de LibreDesk le da a su equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos del cliente, sin tarifas por agente o por ticket. Usted controla la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando sus bandejas de entrada de correo electrónico y widgets de chat directamente sin enrutar datos a través de una plataforma SaaS de terceros.