Implementa LibreBooking con un solo clic.
Sistema de programaciÃ³n y reserva de recursos de cÃ³digo abierto para salas, equipos y activos organizacionales compartidos.
Elige un plan VPS para LibreBooking
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con LibreBooking
LibreBooking es una bifurcaciÃ³n de Booked Scheduler impulsada por la comunidad que convierte cualquier navegador web en un mostrador de reservas de autoservicio para habitaciones, vehÃculos, equipos de laboratorio, instalaciones deportivas o cualquier otro recurso compartido. Las vistas de disponibilidad tipo calendario, las reservas recurrentes, los flujos de trabajo de aprobaciÃ³n y las cuotas permiten a las organizaciones reemplazar las hojas de cÃ¡lculo y las bandejas de entrada compartidas con un sistema de reservas estructurado.
Alojar LibreBooking en su propio VPS mantiene los datos de reserva, los detalles de contacto de los miembros y el historial de uso completamente bajo su control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de calendarios SaaS de terceros. La base de datos MariaDB incluida persiste cada reserva, grupo y definiciÃ³n de accesorio a travÃ©s de los reinicios.
Funciones clave de LibreBooking
Reservas de recursos
Reserve salas, equipos y activos compartidos a travÃ©s de vistas tipo calendario con diseÃ±os de dÃa, semana y mes.
Reservas periÃ³dicas
Programar reservas recurrentes diarias, semanales o mensuales con detecciÃ³n de conflictos y controles de fecha de finalizaciÃ³n.
Flujos de trabajo de aprobaciÃ³n
Requerir que las reservas sean aprobadas por los administradores de recursos antes de que entren en vigencia, con notificaciones por correo electrÃ³nico en cada paso.
Grupos y permisos
Asignar usuarios a grupos, otorgar acceso por recurso y hacer cumplir las cuotas de reserva para mantener los activos de alta demanda distribuidos equitativamente.
Accesorios y complementos
Adjuntar accesorios con cantidad limitada, como proyectores o micrÃ³fonos, a las reservas para que el inventario se mantenga sincronizado.
API REST e informes
Integre con sistemas externos a travÃ©s de la API REST y obtenga informes de utilizaciÃ³n para informar la planificaciÃ³n de capacidad.
Â¿Por quÃ© ejecutar LibreBooking en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
AppFlowy
AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion