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Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión que permite a las comunidades gestionar foros independientes interconectados a través del Fediverso de ActivityPub.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Lemmy

Lemmy es una plataforma de agregación de enlaces y discusión federada, gratuita y de código abierto — piense en Reddit, pero cada servidor es administrado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades en todo el Fediverso. Construido en Rust para un bajo uso de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios en hilos, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de clasificación y una interfaz de usuario web pulida.

Alojar Lemmy en su propio VPS permite a los organizadores de la comunidad, grupos de aficionados e intereses específicos ejecutar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica de feeds o recopilación de datos de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de su infraestructura.

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Funciones clave de Lemmy

Comunidades federadas

Usuarios en cualquier instancia de Lemmy pueden suscribirse a comunidades en tu servidor, y tus usuarios pueden suscribirse a comunidades en cualquier lugar del Fediverso.

Comentarios en hilo y votación

Discusión en hilos al estilo Reddit, con un formato familiar que incluye votación a favor y en contra, múltiples algoritmos de clasificación (popular, mejor, nuevo, controvertido) y profundidad de hilos infinita.

Moderación por comunidad

Cada comunidad tiene sus propios moderadores con permisos granulares, reglas personalizadas y un registro de moderación dedicado para mayor transparencia.

Alojamiento de imágenes integrado

El servidor pict-rs incluido permite a los usuarios subir imágenes y videos directamente a su instancia sin CDN externo o servicios de terceros.

Características anti-spam

CAPTCHA en el registro, la limitación de velocidad, las listas blancas y negras a nivel de instancia, y las aplicaciones de registro configurables mantienen el spam y el abuso manejables.

Aplicaciones móviles

Múltiples aplicaciones de iOS y Android se conectan a cualquier instancia de Lemmy, para que los usuarios puedan navegar y publicar desde cualquier cliente móvil que prefieran.

¿Por qué ejecutar Lemmy en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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