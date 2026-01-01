Implementa Lemmy con un solo clic.
Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión que permite a las comunidades gestionar foros independientes interconectados a través del Fediverso de ActivityPub.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Lemmy
Lemmy es una plataforma de agregación de enlaces y discusión federada, gratuita y de código abierto — piense en Reddit, pero cada servidor es administrado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades en todo el Fediverso. Construido en Rust para un bajo uso de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios en hilos, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de clasificación y una interfaz de usuario web pulida.
Alojar Lemmy en su propio VPS permite a los organizadores de la comunidad, grupos de aficionados e intereses específicos ejecutar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica de feeds o recopilación de datos de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de su infraestructura.
Funciones clave de Lemmy
Comunidades federadas
Usuarios en cualquier instancia de Lemmy pueden suscribirse a comunidades en tu servidor, y tus usuarios pueden suscribirse a comunidades en cualquier lugar del Fediverso.
Comentarios en hilo y votación
Discusión en hilos al estilo Reddit, con un formato familiar que incluye votación a favor y en contra, múltiples algoritmos de clasificación (popular, mejor, nuevo, controvertido) y profundidad de hilos infinita.
Moderación por comunidad
Cada comunidad tiene sus propios moderadores con permisos granulares, reglas personalizadas y un registro de moderación dedicado para mayor transparencia.
Alojamiento de imágenes integrado
El servidor pict-rs incluido permite a los usuarios subir imágenes y videos directamente a su instancia sin CDN externo o servicios de terceros.
Características anti-spam
CAPTCHA en el registro, la limitación de velocidad, las listas blancas y negras a nivel de instancia, y las aplicaciones de registro configurables mantienen el spam y el abuso manejables.
Aplicaciones móviles
Múltiples aplicaciones de iOS y Android se conectan a cualquier instancia de Lemmy, para que los usuarios puedan navegar y publicar desde cualquier cliente móvil que prefieran.
¿Por qué ejecutar Lemmy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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