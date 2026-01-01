LanguageTool es un servidor de revisión de código abierto integral que detecta errores de gramática, estilo, puntuación y ortografía en más de 25 idiomas a través de una sencilla API HTTP RESTful. Va mucho más allá de la revisión ortográfica básica para detectar problemas gramaticales complejos, lo que lo convierte en una alternativa respetuosa con la privacidad a los servicios de gramática en la nube como Grammarly.

Este es un servicio solo de API sin una interfaz de usuario web tradicional. Los clientes —extensiones de navegador, complementos de LibreOffice, editores de código y aplicaciones personalizadas— apuntan a su URL de implementación y llaman directamente al endpoint /v2/check. El autoalojamiento significa que el contenido escrito nunca sale de su infraestructura, lo cual es esencial para documentos legales, médicos o comerciales sensibles.