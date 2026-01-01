Lago es una plataforma de medición y facturación de código abierto creada para empresas de SaaS, fintech e infraestructura que necesitan precios flexibles basados en el uso. Ofrece ingesta de eventos en tiempo real, gestión de suscripciones, generación de facturas y una API pensada para desarrolladores para soportar modelos de precios complejos — desde planes por puesto hasta niveles escalonados, por paquete y porcentuales.

Alojar Lago en tu propio VPS mantiene cada evento de cliente, factura y regla de precios bajo tu control directo, elimina las tarifas por transacción cobradas por las herramientas de facturación alojadas, y te permite adaptar las integraciones y la retención de datos a tus requisitos específicos de cumplimiento y producto.