Kutt es un acortador de URL autoalojado que te da control total sobre tus enlaces cortos, datos analíticos y acceso de usuarios. Crea URL cortas de marca en tu propio dominio, rastrea estadísticas de clics por enlace y gestiona todo a través de una interfaz de administración limpia — sin enviar datos a servicios comerciales como Bitly o TinyURL.

Más allá del acortamiento básico, Kutt te permite proteger enlaces con contraseñas, establecer fechas de vencimiento automáticas y gestionar usuarios registrados. Una API REST completa y extensiones de navegador para Chrome y Firefox facilitan la integración de la creación de enlaces en los flujos de trabajo existentes. El autoalojamiento significa que tus datos de enlaces permanecen privados y no pagas tarifas por clic.