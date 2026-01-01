Kroki es una API HTTP unificada para generar diagramas a partir de descripciones textuales. En lugar de instalar y mantener herramientas separadas para cada formato de diagrama, Kroki agrupa más de 30 bibliotecas de diagramas —incluyendo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr y Excalidraw— detrás de un único punto final que devuelve salida SVG, PNG o PDF.

Alojar Kroki en su propio VPS elimina cualquier dependencia de servicios de renderizado públicos, mantiene los diagramas de arquitectura sensibles dentro de su red y le permite integrar la generación de diagramas en pipelines de documentación, wikis y flujos de trabajo de CI/CD sin límites de tasa ni que los datos salgan de su infraestructura.