Implementar Krayin CRM con instalaciÃ³n en un clic.
CRM Laravel de cÃ³digo abierto para gestionar clientes potenciales, contactos, embudos de venta y relaciones con los clientes de principio a fin.
Elige un plan VPS para Krayin CRM
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con Krayin CRM
Krayin CRM es un framework de gestiÃ³n de relaciones con el cliente gratuito y de cÃ³digo abierto, construido sobre Laravel y Vue.js. Ofrece a los equipos de ventas un completo entorno de trabajo para el ciclo de vida del cliente â€”desde la captura y calificaciÃ³n de leads, pasando por el seguimiento de la cartera de ventas, la generaciÃ³n de cotizaciones y la actividad postventaâ€” sin licencias por usuario ni dependencia de un proveedor.
Autoalojar Krayin en tu propio VPS mantiene cada lead, contacto, intercambio de correos electrÃ³nicos y cifra de ingresos dentro de la infraestructura que controlas, y permite a los desarrolladores extender el CRM a travÃ©s de paquetes de Laravel, atributos personalizados y APIs REST para que coincida con la forma en que tu equipo realmente vende.
Funciones clave de Krayin CRM
Embudos de ventas visuales
Arrastre los prospectos a travÃ©s de etapas Kanban personalizables para que los representantes y gerentes siempre vean el estado de los negocios de un vistazo.
GestiÃ³n de leads
Capture clientes potenciales de formularios web, asigne propietarios, califique por fuente y convierta prospectos calificados en cuentas y cotizaciones.
Atributos personalizados
Agregue campos personalizados a prospectos, contactos, organizaciones y cotizaciones sin tocar cÃ³digo, adaptando el CRM a su proceso de ventas.
Cotizaciones y productos
Genere cotizaciones de marca desde un catÃ¡logo de productos integrado con reglas de impuestos y descuentos, y luego haga seguimiento hasta que se cierren como ganadas.
Email y actividades
Registre llamadas, reuniones y correos electrÃ³nicos en cualquier registro, con vistas de calendario y recordatorios de seguimiento para mantener los negocios en marcha.
Formularios web y APIs
Publique formularios web incrustables para la captura de clientes potenciales y use la API REST para sincronizar datos con su pila de marketing existente.
Â¿Por quÃ© ejecutar Krayin CRM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
UbicaciÃ³n de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
GarantÃa de reembolso de 30 dÃas
PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃa de reembolso de 30 dÃas. Puedes consultar nuestra PolÃtica de reembolsos para saber mÃ¡s.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
AFFiNE
Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IADesplegar
AppFlowy
AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a NotionDesplegar
BeaverHabits
Rastreador de hÃ¡bitos minimalista y autoalojado, enfocado en los registros diarios y las rachas.Desplegar