Kong es la pasarela de API de código abierto más implementada del mundo, construida sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de sub-milisegundos a escala. Se ubica frente a sus servicios para gestionar la autenticación, la limitación de peticiones, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins, sin necesidad de cambiar el código de su aplicación.

Ejecutar Kong en su propio VPS le da control total sobre el tráfico de API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles, sin el precio basado en el uso de los servicios de pasarela de API gestionados. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.