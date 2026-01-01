Kestra es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto y basada en eventos, diseñada para ingenieros que necesitan programar, ejecutar y monitorear pipelines complejos sin escribir código de infraestructura repetitivo. Combina una definición de flujo de trabajo declarativa basada en YAML con un editor visual en tiempo real, un gráfico de topología en vivo y una repetición de ejecución, lo que la hace accesible para principiantes y lo suficientemente potente para equipos de ingeniería de datos a gran escala.

Alojar Kestra en tu propio VPS te brinda flujos de trabajo ilimitados, soberanía total de los datos y la capacidad de conectarte a cualquier servicio o base de datos interna sin exponer credenciales a un proveedor SaaS. La biblioteca de complementos integrada cubre más de 400 integraciones listas para usar.