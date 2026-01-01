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Plataforma de código abierto para boletines y marketing por correo electrónico, construida como una alternativa autoalojada a Mailchimp, Brevo y Sendinblue.

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COP27.900/mes
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200 GB de espacio en disco NVMe
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COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Keila

Keila es una plataforma de código abierto para boletines y marketing por correo electrónico que te permite hacer crecer, segmentar y llegar a tu lista de suscriptores sin depender de Mailchimp, Brevo u otros SaaS comerciales. Construida en Elixir y Phoenix para una alta capacidad de entrega y rendimiento concurrente, ofrece un editor limpio de arrastrar y soltar, campañas automatizadas, pruebas A/B, segmentación de suscriptores y flujos de confirmación de doble opt-in; todo respaldado por tu propio proveedor SMTP para que mantengas el control total de la reputación de envío y los datos de contacto.

Alojar Keila en tu propio VPS les da a los boletines, editores independientes y pequeñas empresas suscriptores ilimitados y envíos ilimitados sin precios por contacto que escalan dolorosamente más allá de unos pocos miles de lectores. Conecta cualquier proveedor SMTP —SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, tu propio postfix— y sé dueño de cada relación con tus suscriptores.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Keila

Editor de arrastrar y soltar

El editor visual de boletines con bloques reutilizables, carga de imágenes y vista previa en vivo hace que el diseño de campañas sea accesible para no desarrolladores.

Segmentación de suscriptores

Define segmentos basados en etiquetas de suscripción, campos personalizados o patrones de actividad, luego envía campañas dirigidas a segmentos de audiencia específicos.

Confirmación doble

El flujo de confirmación integrado aplica la doble confirmación por defecto, protegiendo la reputación del remitente y asegurando el cumplimiento de CAN-SPAM y GDPR.

Trae tu propio SMTP

Conecte cualquier proveedor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, o su propio postfix — y sea dueño de la entregabilidad y la reputación del remitente.

Analíticas de aperturas y clics

El seguimiento de aperturas y clics por campaña, con las tasas de cancelación de suscripción y los reportes de rebotes, ayuda a refinar las líneas de asunto y el contenido con el tiempo.

API y webhooks

La integración completa de API REST y webhooks le permite sincronizar suscriptores desde CRMs externos, comercio electrónico o formularios de registro automáticamente.

¿Por qué ejecutar Keila en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

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