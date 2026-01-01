Implementa Kaneo con instalación en un clic.
Herramienta de gestión de proyectos de código abierto diseñada para la simplicidad, con paneles Kanban, seguimiento de tareas e integración con GitHub.
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Todo lo que puedes crear con Kaneo
Kaneo es una aplicación de gestión de proyectos autoalojada que se enfoca en proporcionar lo que los equipos necesitan sin complejidad innecesaria. Organiza el trabajo a través de proyectos, tareas y tableros kanban, con colaboración en tiempo real a través de conexiones WebSocket para que los miembros del equipo vean las actualizaciones sin necesidad de recargar la página.
A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos empresariales que añaden capas de funcionalidades rara vez utilizadas, Kaneo está construido alrededor de una interfaz minimalista. Se integra con repositorios de GitHub para vincular los cambios de código a las tareas del proyecto, y es compatible con GitHub OAuth para que los equipos puedan autenticarse con cuentas de desarrollador existentes. Todos los datos del proyecto se almacenan en una base de datos PostgreSQL en su propia infraestructura.
Funciones clave de Kaneo
Tableros de tareas Kanban
Visualice el trabajo del proyecto como tarjetas de tareas movibles a través de columnas de flujo de trabajo, dando a todo el equipo una vista compartida de lo que está en progreso y lo que está hecho.
Integración con GitHub
Conecte repositorios de GitHub a proyectos y sincronice la actividad del código directamente en la línea de tiempo del proyecto sin cambiar entre herramientas.
Colaboración en tiempo real
Las conexiones WebSocket envían actualizaciones del tablero a todos los miembros activos del equipo al instante, para que el tablero siempre refleje el estado actual sin necesidad de actualizaciones manuales.
GitHub OAuth Iniciar sesión
Los miembros del equipo inician sesión con sus cuentas de GitHub existentes, eliminando la necesidad de gestionar un conjunto de credenciales separado para la herramienta del proyecto.
Mínimo por su diseño
Kaneo solo ofrece las funciones que los equipos realmente usan — proyectos, tareas y tableros — sin la sobrecarga de configuración de las alternativas de nivel empresarial.
¿Por qué ejecutar Kaneo en Hostinger?
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