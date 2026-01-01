Hasta un 70% de descuento en Kaneo

Implementa Kaneo con instalación en un clic.

Herramienta de gestión de proyectos de código abierto diseñada para la simplicidad, con paneles Kanban, seguimiento de tareas e integración con GitHub.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Kaneo con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para Kaneo

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Kaneo

Kaneo es una aplicación de gestión de proyectos autoalojada que se enfoca en proporcionar lo que los equipos necesitan sin complejidad innecesaria. Organiza el trabajo a través de proyectos, tareas y tableros kanban, con colaboración en tiempo real a través de conexiones WebSocket para que los miembros del equipo vean las actualizaciones sin necesidad de recargar la página.

A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos empresariales que añaden capas de funcionalidades rara vez utilizadas, Kaneo está construido alrededor de una interfaz minimalista. Se integra con repositorios de GitHub para vincular los cambios de código a las tareas del proyecto, y es compatible con GitHub OAuth para que los equipos puedan autenticarse con cuentas de desarrollador existentes. Todos los datos del proyecto se almacenan en una base de datos PostgreSQL en su propia infraestructura.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kaneo

Tableros de tareas Kanban

Visualice el trabajo del proyecto como tarjetas de tareas movibles a través de columnas de flujo de trabajo, dando a todo el equipo una vista compartida de lo que está en progreso y lo que está hecho.

Integración con GitHub

Conecte repositorios de GitHub a proyectos y sincronice la actividad del código directamente en la línea de tiempo del proyecto sin cambiar entre herramientas.

Colaboración en tiempo real

Las conexiones WebSocket envían actualizaciones del tablero a todos los miembros activos del equipo al instante, para que el tablero siempre refleje el estado actual sin necesidad de actualizaciones manuales.

GitHub OAuth Iniciar sesión

Los miembros del equipo inician sesión con sus cuentas de GitHub existentes, eliminando la necesidad de gestionar un conjunto de credenciales separado para la herramienta del proyecto.

Mínimo por su diseño

Kaneo solo ofrece las funciones que los equipos realmente usan — proyectos, tareas y tableros — sin la sobrecarga de configuración de las alternativas de nivel empresarial.

¿Por qué ejecutar Kaneo en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Ejecuta Visual Studio Code en tu navegador en cualquier lugar

Desplegar
1Backend

1Backend

Plataforma autoalojada para crear aplicaciones de IA con microservicios y microfrontends

Desplegar
Adminer

Adminer

Interfaz de gestión de bases de datos completa, compatible con más de 11 sistemas de bases de datos

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.