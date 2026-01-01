Implementa Kan con un solo clic.
Herramienta de gestión de proyectos y tablero Kanban de código abierto, diseñada como una alternativa a Trello centrada en la privacidad.
Elige un plan VPS para Kan
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kan
Kan es un tablero Kanban autoalojado y de código abierto diseñado para equipos que quieren tener control total sobre los datos de sus proyectos. Desarrollado con Next.js y PostgreSQL, ofrece el flujo de trabajo familiar de tarjetas y tableros de Trello sin el costo por usuario ni el bloqueo de datos. Tableros, tarjetas, etiquetas y espacios de trabajo en equipo vienen incluidos de forma predeterminada.
Alojar Kan en tu propio VPS significa que los datos de tu proyecto se mantienen privados y en una infraestructura que tú controlas. Con soporte para inicio de sesión con correo electrónico/contraseña y más de 20 proveedores OAuth —incluidos Google, GitHub y Microsoft—, tu equipo puede empezar a colaborar sin configuración adicional.
Funciones clave de Kan
Tableros Kanban
Organiza el trabajo en tableros y tarjetas con etiquetas, filtros y arrastrar y soltar para cualquier flujo de trabajo en equipo.
Espacios de trabajo de equipo
Invita a los miembros a espacios de trabajo compartidos con controles de visibilidad del tablero para que las personas adecuadas vean los proyectos adecuados.
Importación de Trello
Migre los tableros de Trello existentes directamente a Kan para preservar el historial del proyecto sin necesidad de volver a ingresarlos manualmente.
Autenticación flexible
Inicia sesión con correo electrónico/contraseña o cualquiera de los más de 20 proveedores OAuth, incluyendo Google, GitHub y Microsoft.
Seguimiento de actividad
Los registros de actividad de la tarjeta y los hilos de comentarios mantienen un historial completo de cada cambio y discusión en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar Kan en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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