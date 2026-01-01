JupyterLab es el sucesor moderno de Jupyter Notebook, que ofrece una interfaz flexible de múltiples paneles que combina cuadernos interactivos, una terminal, un editor de código, un explorador de archivos y visores de salida en un solo espacio de trabajo basado en el navegador. Soporta más de 40 kernels de lenguaje y se integra con Git, bases de datos y almacenamiento en la nube a través de un rico ecosistema de extensiones.

Alojar JupyterLab en un VPS proporciona a los científicos de datos e investigadores recursos de cómputo dedicados sin límites de tiempo de ejecución, sin topes de memoria y sin reinicios de sesión. Sus paquetes instalados, entornos configurados y conjuntos de datos en caché persisten entre sesiones, eliminando el ciclo constante de reinstalación común en los servicios de cuadernos en la nube.