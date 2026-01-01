Implementa Jump con instalación en un solo clic.
Una página de inicio autoalojada y una página de estado en tiempo real que te da acceso instantáneo a todos tus sitios favoritos desde un único y elegante panel de control.
Elige un plan VPS para Jump
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Jump
Jump es una página de inicio autoalojada y ligera, y un monitor de estado en tiempo real diseñado para mantener todos tus enlaces importantes organizados en un solo lugar. Construido con PHP y servido como un único contenedor Docker, carga rápido, se mantiene seguro y no requiere base de datos ni dependencias externas para funcionar. Los sitios se pueden definir manualmente a través de un archivo JSON, ser descubiertos automáticamente desde contenedores Docker en ejecución o una combinación de ambos.
Jump es compatible con imágenes de fondo personalizadas e integración con Unsplash, visualización en varios idiomas, categorización de sitios basada en etiquetas, búsqueda controlada por teclado con motores de búsqueda configurables e integración opcional con Open Weather Map para la hora y el clima locales. Su diseño limpio y adaptable se adapta a computadoras de escritorio y dispositivos móviles, permitiéndote acceder a cualquier servicio marcado con un solo clic desde cualquier dispositivo.
Funciones clave de Jump
Monitoreo de estado en tiempo real
Jump verifica la disponibilidad de cada sitio en tu panel de control y muestra indicadores de estado en tiempo real para que sepas al instante si un servicio está caído.
Docker Autodescubrimiento
Liste automáticamente los contenedores Docker en ejecución como entradas del panel de control usando etiquetas de contenedor, manteniendo su página de inicio sincronizada con su infraestructura sin actualizaciones manuales.
Organización Basada en Etiquetas
Agrupe sitios con etiquetas y navegue entre páginas temáticas, manteniendo sus enlaces más usados visibles en la pantalla de inicio mientras que las listas más largas permanecen ordenadamente categorizadas.
Búsqueda mediante teclado
Abre la barra de búsqueda multi-motor con Ctrl+Shift+/ y busca en Google, DuckDuckGo, Bing o cualquier motor personalizado sin necesidad de usar el ratón.
Fondos Personalizados y Clima
Usa tus propias imágenes de fondo o conecta Unsplash para paisajes aleatorios, y añade una clave API de Open Weather Map para mostrar la hora local y las condiciones climáticas actuales.
Cero base de datos requerida
Jump se ejecuta como un único contenedor sin base de datos externa, lo que facilita enormemente su implementación, copia de seguridad y traslado entre servidores.
¿Por qué ejecutar Jump en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.