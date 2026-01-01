Hasta un 70% de descuento en Jump

Implementa Jump con instalación en un solo clic.

Una página de inicio autoalojada y una página de estado en tiempo real que te da acceso instantáneo a todos tus sitios favoritos desde un único y elegante panel de control.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Jump con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Jump

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Jump

Jump es una página de inicio autoalojada y ligera, y un monitor de estado en tiempo real diseñado para mantener todos tus enlaces importantes organizados en un solo lugar. Construido con PHP y servido como un único contenedor Docker, carga rápido, se mantiene seguro y no requiere base de datos ni dependencias externas para funcionar. Los sitios se pueden definir manualmente a través de un archivo JSON, ser descubiertos automáticamente desde contenedores Docker en ejecución o una combinación de ambos.

Jump es compatible con imágenes de fondo personalizadas e integración con Unsplash, visualización en varios idiomas, categorización de sitios basada en etiquetas, búsqueda controlada por teclado con motores de búsqueda configurables e integración opcional con Open Weather Map para la hora y el clima locales. Su diseño limpio y adaptable se adapta a computadoras de escritorio y dispositivos móviles, permitiéndote acceder a cualquier servicio marcado con un solo clic desde cualquier dispositivo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Jump

Monitoreo de estado en tiempo real

Jump verifica la disponibilidad de cada sitio en tu panel de control y muestra indicadores de estado en tiempo real para que sepas al instante si un servicio está caído.

Docker Autodescubrimiento

Liste automáticamente los contenedores Docker en ejecución como entradas del panel de control usando etiquetas de contenedor, manteniendo su página de inicio sincronizada con su infraestructura sin actualizaciones manuales.

Organización Basada en Etiquetas

Agrupe sitios con etiquetas y navegue entre páginas temáticas, manteniendo sus enlaces más usados visibles en la pantalla de inicio mientras que las listas más largas permanecen ordenadamente categorizadas.

Búsqueda mediante teclado

Abre la barra de búsqueda multi-motor con Ctrl+Shift+/ y busca en Google, DuckDuckGo, Bing o cualquier motor personalizado sin necesidad de usar el ratón.

Fondos Personalizados y Clima

Usa tus propias imágenes de fondo o conecta Unsplash para paisajes aleatorios, y añade una clave API de Open Weather Map para mostrar la hora local y las condiciones climáticas actuales.

Cero base de datos requerida

Jump se ejecuta como un único contenedor sin base de datos externa, lo que facilita enormemente su implementación, copia de seguridad y traslado entre servidores.

¿Por qué ejecutar Jump en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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