Implementa JobOps con un solo clic de instalación.
Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en portales, personaliza hojas de vida, califica la idoneidad y hace seguimiento a cada postulación desde un solo panel.
Elige un plan VPS para JobOps
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con JobOps
JobOps aplica los principios de DevOps a la búsqueda de empleo. Busca en LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna y más de 10 bolsas de trabajo adicionales desde una sola pantalla, califica cada resultado según tu perfil, genera una hoja de vida adaptada al puesto y rastrea cada aplicación en un solo lugar. Deliberadamente no aplica automáticamente —los reclutadores pueden detectar envíos automatizados, por lo que JobOps te brinda la velocidad sin sacrificar la calidad.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu hoja de vida, historial de búsqueda, tokens de seguimiento de Gmail y claves de proveedores de IA bajo tu control total en lugar de dentro de un SaaS de terceros. El pipeline almacena todos los datos localmente en SQLite junto con los PDF generados, por lo que el registro completo de cada búsqueda y aplicación permanece en la infraestructura que tú posees.
Funciones clave de JobOps
Búsqueda multitablero
Rastree más de 10 portales de empleo, incluyendo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe y Seek, desde una única interfaz de búsqueda.
Puntuación de ajuste de IA
Califica cada trabajo de 0 a 100 según tu perfil para que te concentres solo en los roles a los que vale la pena postularte, en lugar de clasificar cientos manualmente.
Generación de hoja de vida personalizada
Reescribe tu hoja de vida automáticamente para cada puesto, exporta a un PDF profesional localmente o a través de una integración de Reactive Resume.
Bandeja de entrada de seguimiento de Gmail
Conecta Gmail y detecta automáticamente invitaciones a entrevistas, ofertas y rechazos para actualizar el estado de la aplicación sin hojas de cálculo.
Trae tu propia IA
Conecte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, o cualquier punto final compatible con OpenAI como Ollama o LM Studio.
Revisiones de patrocinio de visa
Verifique el estado de patrocinio de visa del Reino Unido en las publicaciones y muestre solo los roles que coincidan con sus requisitos de autorización de trabajo.
¿Por qué ejecutar JobOps en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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