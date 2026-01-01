Hasta un 70% de descuento en Jitsi Meet

Implementa Jitsi Meet con instalación de un solo clic.

Plataforma de videoconferencias autoalojada con uso compartido de pantalla, cifrado de extremo a extremo y sin tarifas por participante — una alternativa a Zoom.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Jitsi Meet con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Jitsi Meet

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Jitsi Meet

Jitsi Meet es una plataforma de videoconferencia gratuita y de código abierto que funciona completamente en el navegador usando WebRTC, sin necesidad de complementos, aplicaciones o cuentas para los participantes. Desarrollado por el equipo detrás del popular servicio público meet.jit.si y utilizado por 8x8 en su plataforma comercial en la nube, Jitsi Meet soporta video HD, compartir pantalla, cifrado de extremo a extremo, grabación, transmisión en vivo a YouTube, manos levantadas, encuestas, salas de grupos y subtítulos en vivo de forma predeterminada.

Alojar Jitsi Meet en tu propio VPS les da a las organizaciones y comunidades minutos de reunión ilimitados para participantes ilimitados, con cada transmisión de audio y video enrutada por tu propia infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios, limitar el ancho de banda o analizar los metadatos de la reunión.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Jitsi Meet

Videollamadas solo en el navegador

Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno sin instalar software, complementos o crear cuentas; comparte una URL y las conferencias comienzan al instante.

Compartir pantalla y grabación

Comparta aplicaciones, pestañas del navegador o pantallas completas durante las llamadas, con grabación opcional durante la reunión y transmisión en vivo a YouTube u otros puntos finales RTMP.

Cifrado de extremo a extremo

El E2EE opcional para llamadas uno a uno y reuniones de grupos pequeños mantiene los flujos de audio y video cifrados de remitente a receptor, incluso desde el propio servidor.

Salas de grupos y encuestas

Divida las reuniones más grandes en grupos de trabajo más pequeños para discutir, realice encuestas en vivo, levante la mano y use reacciones para una dinámica de conferencia interactiva.

Subtítulos en vivo y acceso telefónico

La integración opcional con Jigasi para marcación SIP y subtítulos en vivo hace que las reuniones sean accesibles para quienes llaman por teléfono y los participantes que necesitan transcripciones.

Sin precios por usuario

Organice reuniones ilimitadas con participantes ilimitados en su propio VPS — sin tarifas por participante, sin límites de tiempo de reunión, sin avisos de actualización.

¿Por qué ejecutar Jitsi Meet en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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