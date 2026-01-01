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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con jfa-go

jfa-go es una herramienta de gestión de usuarios autoalojada para Jellyfin (con soporte secundario para Emby) que reemplaza la creación manual de cuentas con enlaces de invitación compartibles. Cada invitación puede aplicar un perfil de Jellyfin que controla el acceso a la biblioteca, los límites de transcodificación y otras configuraciones del servidor, mientras que las opciones de límites de uso, fechas de caducidad, reglas de contraseña y CAPTCHA dan a los administradores un control estricto sobre quién se registra y cómo.

Alojar jfa-go junto con Jellyfin elimina la fricción al incorporar a familiares, amigos o colaboradores de pago, añade flujos de restablecimiento de contraseña que funcionan con la función nativa de Jellyfin ''¿Olvidaste tu contraseña?", y conecta las notificaciones de usuario a Discord, Telegram, Matrix y correo electrónico sin ceder ningún dato a servicios de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de jfa-go

Registro por invitación

Genere enlaces de invitación compartibles con límites de uso, fechas de vencimiento y perfiles de Jellyfin por enlace para que cada invitado obtenga el acceso correcto automáticamente.

Restablecimiento de contraseña de autoservicio

Conéctese al flujo de "Olvidó su contraseña" de Jellyfin o exponga una página de "Mi cuenta" para que los usuarios restablezcan sus credenciales sin contactar a un administrador.

Notificaciones multicanal

Contacte a los usuarios a través de Discord, Telegram, Matrix o correo electrónico para advertencias de vencimiento, anuncios y eventos de la cuenta usando plantillas de Markdown.

Gestión masiva de usuarios

Ver cada cuenta de Jellyfin en un solo panel de control y habilitar, deshabilitar, eliminar o volver a perfilar usuarios de forma masiva en lugar de uno a la vez.

Reglas de vencimiento de la cuenta

Asignar una fecha de vencimiento limitada en el tiempo a las invitaciones para que las membresías de prueba o pagas se deshabiliten o eliminen automáticamente después de un período fijo.

Sincronización de Ombi y Jellyseerr

Mantenga los nombres de usuario, contraseñas y detalles de contacto sincronizados entre jfa-go, Ombi y Jellyseerr para que las solicitudes permanezcan vinculadas a la cuenta correcta.

¿Por qué ejecutar jfa-go en Hostinger?

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