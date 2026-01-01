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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Jenkins

Jenkins es el servidor de automatizaciÃ³n de cÃ³digo abierto lÃ­der en el mundo, en el que confÃ­an millones de equipos de desarrollo para impulsar los pipelines de integraciÃ³n continua y entrega continua. Con mÃ¡s de 1.800 plugins, Jenkins se integra con prÃ¡cticamente todas las herramientas en el desarrollo de software moderno, desde Git y GitHub hasta Docker, Kubernetes, AWS y mÃ¡s allÃ¡.

Alojar Jenkins en tu propio VPS te proporciona recursos de compilaciÃ³n dedicados sin precios por minuto, sin lÃ­mites de tiempo de ejecuciÃ³n y control total sobre tu entorno de compilaciÃ³n. Instala cualquier SDK, compilador o dependencia que tus proyectos requieran sin encontrar restricciones de plataforma.

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Funciones clave de Jenkins

Pipeline como cÃ³digo

Defina flujos de trabajo de CI/CD en un Jenkinsfile con control de versiones, haciendo que su automatizaciÃ³n sea reproducible y revisable junto con el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n.

MÃ¡s de 1.800 Plugins

Integre Jenkins con GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack y prÃ¡cticamente cualquier herramienta de la que dependa su flujo de trabajo de desarrollo.

Compilaciones distribuidas

Distribuye las compilaciones entre mÃºltiples agentes para ejecuciÃ³n paralela, reduciendo drÃ¡sticamente el tiempo de retroalimentaciÃ³n en grandes conjuntos de pruebas.

Control de Acceso Basado en Roles

Gestionar el acceso del equipo con permisos granulares, compatible con proveedores de autenticaciÃ³n LDAP, Active Directory, OAuth y SAML.

Compilaciones Programadas y Disparadas

Ejecute compilaciones en programaciones cron, webhooks de Git, finalizaciones de trabajos ascendentes o puertas de aprobaciÃ³n manual para adaptarse a cualquier flujo de trabajo de lanzamiento.

Â¿Por quÃ© ejecutar Jenkins en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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