Implementa ITFlow con una instalación de un solo clic.
Plataforma PSA de código abierto para MSPs que cubre documentación de TI, gestión de tickets, facturación y gestión de clientes en un solo sistema.
Elige un plan VPS para ITFlow
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ITFlow
ITFlow es una plataforma de Automatización de Servicios Profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para Proveedores de Servicios Gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la administración de clientes y el monitoreo de infraestructura en un solo sistema autoalojado, eliminando el conjunto disperso de herramientas separadas que la mayoría de los MSPs utilizan para sus operaciones diarias.
Alojar ITFlow en un VPS le da a su negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores SaaS de terceros. En el primer acceso, un asistente de configuración le guiará a través de la creación de su perfil de empresa y cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.
Funciones clave de ITFlow
Centro de documentación de TI
Centralice los activos de clientes, credenciales, dominios, certificados SSL y documentación de red en una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda.
Gestión de tickets y mesa de ayuda
Gestione los tickets de soporte desde la creación hasta la resolución con análisis de correo electrónico a ticket, seguimiento de SLA y registro del tiempo del técnico.
Facturación
Genere cotizaciones, envíe facturas, haga seguimiento a los gastos y monitoree los ingresos desde un panel de contabilidad integrado sin necesidad de una herramienta de facturación separada.
Alertas de dominio y SSL
Monitorea automáticamente las fechas de vencimiento de los dominios de clientes y los certificados SSL, y envía alertas antes de que las renovaciones se vuelvan críticas.
Portal del cliente
Los clientes inician sesión en un portal de autoservicio de marca para ver sus tickets abiertos, documentos compartidos y facturas.
Seguimiento de proveedores y licencias
Registre las licencias de software, los contactos de proveedores y las fechas de renovación junto con los activos del cliente a los que pertenecen.
¿Por qué ejecutar ITFlow en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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