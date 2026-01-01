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4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 2
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COP27.900/mes
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 4
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Isso

Isso es un servidor de comentarios ligero y autoalojado, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus y servicios de terceros similares. Almacena todos los comentarios en una base de datos SQLite en tu propio servidor, eliminando los píxeles de seguimiento de terceros y las dependencias externas de JavaScript de los navegadores de los visitantes de tu sitio web.

A diferencia de los servicios de comentarios en la nube que monetizan los datos de los usuarios, Isso mantiene los comentarios de tus lectores en la infraestructura que tú posees. Es compatible con el formato Markdown, el anidamiento de comentarios, las notificaciones por correo electrónico, las colas de moderación y una interfaz de administración integrada; todo lo necesario para una configuración de comentarios profesional sin las concesiones de privacidad de los servicios alojados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Isso

Privacidad por defecto

Todos los comentarios se almacenan en su propia base de datos SQLite sin scripts de seguimiento de terceros ni análisis inyectados en los navegadores de sus visitantes.

Markdown en comentarios

Los lectores pueden formatear sus comentarios con Markdown, incluyendo negrita, cursiva, enlaces y bloques de código, sin ninguna configuración adicional.

Notificaciones de correo

Reciba alertas por correo electrónico para nuevos comentarios y respuestas a través de SMTP, manteniéndole informado sin requerir que los lectores creen cuentas.

Moderación de comentarios

Mantener los comentarios en una cola de moderación antes de publicarlos, con aprobación automática opcional para direcciones de correo electrónico previamente verificadas.

Interfaz web de administración

La interfaz de administración integrada y protegida con contraseña le permite aprobar, editar o eliminar cualquier comentario sin tocar la base de datos directamente.

¿Por qué ejecutar Isso en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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