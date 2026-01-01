Isso es un servidor de comentarios ligero y autoalojado, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus y servicios de terceros similares. Almacena todos los comentarios en una base de datos SQLite en tu propio servidor, eliminando los píxeles de seguimiento de terceros y las dependencias externas de JavaScript de los navegadores de los visitantes de tu sitio web.

A diferencia de los servicios de comentarios en la nube que monetizan los datos de los usuarios, Isso mantiene los comentarios de tus lectores en la infraestructura que tú posees. Es compatible con el formato Markdown, el anidamiento de comentarios, las notificaciones por correo electrónico, las colas de moderación y una interfaz de administración integrada; todo lo necesario para una configuración de comentarios profesional sin las concesiones de privacidad de los servicios alojados.