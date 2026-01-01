InvoiceShelf es una plataforma de facturación y cobro autoalojada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una solución de facturación profesional sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre todo el flujo de trabajo de facturación: clientes, artículos, facturas, presupuestos, gastos y pagos, con soporte para múltiples monedas, tasas de impuestos y plantillas PDF personalizables.

Alojar InvoiceShelf en tu propio VPS mantiene tus datos financieros y registros de clientes privados en una infraestructura que tú controlas. Con la integración de la pasarela de pago Stripe incorporada y un portal de clientes donde estos pueden ver y pagar facturas en línea, obtienes una experiencia de facturación profesional sin tarifas por factura ni dependencia de un proveedor.