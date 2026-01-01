Instala Invoice Ninja con un solo clic.
Plataforma de código abierto de facturación, cobros y pagos diseñada para freelancers y pequeñas empresas.
Elige un plan VPS para Invoice Ninja
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Invoice Ninja
Invoice Ninja es una plataforma de código abierto con muchas funciones para crear facturas, rastrear gastos, gestionar clientes y aceptar pagos. Con la confianza de más de 100.000 empresas en todo el mundo, es compatible con más de 40 pasarelas de pago, recordatorios automáticos, facturas recurrentes y seguimiento del tiempo, todo en una aplicación autoalojada.
Ejecutar Invoice Ninja en su propio VPS mantiene sus datos financieros bajo su control sin tarifas por transacción, sin costos de suscripción y sin dependencia de un proveedor. Obtiene la propiedad total de los registros de clientes, el historial de pagos y los informes financieros sin compartir datos comerciales sensibles con proveedores de SaaS de terceros.
Funciones clave de Invoice Ninja
Pagos multipasarela
Acepte pagos a través de Stripe, PayPal, Authorize.net y más de 40 pasarelas de pago adicionales directamente en las facturas para clientes sin suscripciones adicionales.
Facturas periódicas
Automatice la facturación para clientes con contrato de iguala con facturas programadas que se generan y envían en un ciclo configurado sin intervención manual.
Seguimiento de tiempo
Registre las horas facturables con el temporizador incorporado y convierta el tiempo registrado directamente en partidas de factura con un solo clic.
Portal del cliente
Ofrezca a los clientes un portal de autoservicio de marca para ver facturas, realizar pagos y descargar extractos sin necesidad de contactarlo directamente.
Gestión de gastos
Haga seguimiento a los gastos de la empresa, adjunte recibos y convierta los gastos en cargos facturables al cliente en un flujo de trabajo sin interrupciones.
¿Por qué ejecutar Invoice Ninja en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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